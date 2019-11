Legende: Muss operiert werden Jérôme Bachofner. Freshfocus

Zug muss lange auf Bachofner verzichten

Der EV Zug muss rund 3 Monate ohne Jérôme Bachofner auskommen. Der 23-jährige Stürmer zog sich eine Handverletzung zu, die operativ behandelt werden muss. Er verletzte sich bereits am 2. November im Meisterschaftsspiel gegen den SC Bern, doch erst einige Tage später beim Zusammenzug mit der Nationalmannschaft stellte sich die Schwere der Verletzung heraus. Neben Bachofner fällt auch Johann Morant beim EV Zug in nächster Zeit aus. Der Verteidiger, der ab der kommenden Saison für die ZSC Lions spielt, muss eine Knieprellung auskurieren. Er dürfte in 4 bis 6 Wochen wieder fit sein.