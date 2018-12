Carl Klingberg hat sich beim 2:1-Sieg des EV Zug in Langnau eine Halswirbelverletzung zugezogen. Nach einem Zweikampf war er am Freitagabend unglücklich mit dem Kopf voran in die Bande gestürzt und musste anschliessend mit der Bahre vom Eis gebracht werden. Gemäss EVZ-Sportchef Reto Kläy befindet sich der Schwede in ärtzlicher Behandlung. «Wir sind froh, dass er keine Lähmungserscheinungen hat», sagte Kläy. Wie lange Klingberg ausfällt, ist momentan nicht abzuschätzen.

Eine rund 6-wöchige Pause muss Ambris Patrick Incir einlegen. Der 24-jährige Stürmer erlitt am Freitag beim 5:2-Sieg der Leventiner gegen die Lakers eine Fraktur am Unterkiefer. Die Verletzung zog sich Incir bei einem Check von Jorden Gähler zu. Gegen den Verteidiger von Rapperswil-Jona dürfte die Liga ein Verfahren eröffnen.