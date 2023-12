Legende: Legte sich vor Weihnachten unters Messer Zug-Stürmer Brian O'Neill. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Zug muss auf O'Neill verzichten

Der EV Zug muss lange auf seinen amerikanischen Angreifer Brian O'Neill verzichten. Der 35-Jährige zog sich am 9. Dezember in Bern eine Halswirbelverletzung zu, die vor Weihnachten operiert wurde. Damit fällt O'Neill, der in bisher 29 Partien in dieser Saison 21 Skorerpunkte sammelte (10 Tore, 11 Assists), mindestens drei Monate aus. Er wird demnach den Rest der Qualifikation, die am 4. März beendet wird, verpassen.