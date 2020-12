Zugs Schlumpf nach Check gegen Kopf gesperrt

Der EV Zug kann mindestens für das nächste Spiel in der National League nicht auf die Dienste von Dominik Schlumpf zählen. Der 29-jährige Verteidiger der Zuger wurde nach einem Check gegen den Kopf von Berns André Heim vorsorglich für das Spiel vom Freitag gesperrt. Das Strafmass gegen Schlumpf könnte zusätzlich verschärft werden, die Disziplinarkommission hat ein ordentliches Verfahren eröffnet. Nach der 1:2-Niederlage n.V. am Donnerstag bietet sich Zug am Freitag in Bern umgehend die Chance auf Revanche.