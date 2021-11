Legende: Kann für längere Zeit nicht mittun Livio Stadler. Freshfocus

Zug zwei Monate ohne Stadler

Der EV Zug muss rund zwei Monate ohne Livio Stadler auskommen. Der 23-jährige Verteidiger erlitt am Dienstag im Spiel gegen Davos einen Bruch eines Arms, nachdem er einen Schuss geblockt hatte. In dieser Saison hat Stadler in 22 Spielen bisher 5 Skorerpunkte realisiert.

Strafe für Rapperswil-Jonas Bircher

Alain Bircher ist von der Liga für ein Spiel gesperrt worden. Zudem muss der Verteidiger eine Busse von 1260 Franken entrichten. Der Lakers-Akteur wurde für eine Behinderung gegen Biels Ramon Tanner bestraft.