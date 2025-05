Per E-Mail teilen

Legende: Von Kloten nach Bern Sandro Zurkirchen. Freshfocus/Claudio Thoma

SCB holt Sandro Zurkirchen

Der SC Bern hat für die kommende Saison Torhüter Sandro Zurkirchen verpflichtet. Der 35-jährige gebürtige Schwyzer stösst von Kloten in die Hauptstadt. Zurkirchen wurde beim EV Zug ausgebildet und gab dort sein Debüt in der National League. Mit dem EVZ, Ambri, Lausanne, Lugano und seit 2021 mit Kloten bestritt er bislang über 350 NL-Partien. 2022 feierte er mit den Flughafenstädtern den Aufstieg. In Bern bildet er mit Adam Reideborn, Andri Henauer und Christof von Burg ein Goalie-Quartett.

Peltonen bei Genf

Genf-Servette hat seinen Coaching-Staff für die kommende Saison beisammen. Dem französischen Cheftrainer Yorick Treille stehen künftig die Finnen Ville Peltonen und Pekka Kangasalusta sowie sein Landsmann Pierre Allard als Assistenten zur Seite. Peltonen ist in der Schweiz bestens bekannt. Von 2018 bis 2020 stand der 52-Jährige fast zwei Saisons lang als Headcoach beim Lausanne HC in der Verantwortung, zuvor arbeitete er zwei Jahre lang als Assistenztrainer beim SC Bern. Als Spieler wurde er 2006 mit Lugano Schweizer Meister. Zuletzt war Peltonen in seiner Heimat vier Saisons lang als Cheftrainer von IFK Helsinki tätig.