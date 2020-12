Legende: Muss für die kommende NHL-Saison passen Henrik Lundqvist. Keystone

Zwangspause für Lundqvist

Star-Goalie Henrik Lundqvist kann aufgrund eines Herzleidens in der kommenden Saison nicht für die Washington Capitals in der NHL auflaufen. «Es bricht mir (wortwörtlich) das Herz, diese Neuigkeiten zu teilen», schrieb der 38-jährige Schwede auf Twitter. Lundqvist hatte bei den Capitals einen Einjahresvertrag unterzeichnet, zuvor war er 15 Jahre für die New York Rangers aufgelaufen. Die Capitals äusserten Verständnis für die Entscheidung des Olympiasiegers von 2006: «Die Gesundheit unserer Spieler ist von grösster Bedeutung, und wir stehen hinter Henriks Entscheidung.»