Kloten muss am Donnerstag in Spiel 2 der Playout-Serie gegen Ambri-Piotta auf seinen Leader Denis Hollenstein verzichten. Der 28-Jährige wird wegen eines Stockschlags gegen Diego Kostner von Ambri-Piotta in der 55. Minute des Playout-Spiels vom Dienstag (0:4) für ein Spiel gesperrt. Der Captain der Zürcher Unterländer wurde zudem mit 2500 Franken gebüsst.