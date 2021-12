Olten erhält das Recht zum Aufstieg

Nun ist es fix: Der EHC Olten darf beim Gewinn des Meistertitels in der Swiss League in die höchste Spielklasse aufsteigen. Obwohl dem Solothurner Klub Nachwuchsstrukturen auf der Elite-Stufe fehlen, wurde dessen Gesuch an die Lizenzkommission gutgeheissen. Gemäss Geschäftsführer Patrick Reber soll der «jahrelang vernachlässigte» Nachwuchs wieder aufgebaut werden. Olten befindet sich nach 20 Siegen aus 23 Partien an der Spitze der Swiss League.