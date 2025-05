Legende: Können ihr Team in 4 Jahren zuhause anfeuern Slowakische Fans an der WM in Stockholm. Keystone/EPA/Fredrik Sandberg

WM 2029 in der Slowakei

Die Eishockey-WM 2029 findet in der Slowakei statt. Dies entschied der Weltverband IIHF am Kongress anlässlich der Weltmeisterschaft in Stockholm. Gespielt wird wie schon 2011 und 2019 in Bratislava und Kosice. Die Vergabe war reine Formsache. Zwar hatten sich inoffiziell auch Grossbritannien und Ungarn ins Gespräch gebracht, am Ende war die Slowakei aber der einzige formelle Bewerber. Die nächsten Weltmeisterschaften finden in Zürich und Freiburg (2026), Düsseldorf und Mannheim (2027) sowie Paris und Lyon (2028) statt.

Eishockey-WM