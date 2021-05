Legende: Im Pech Carl Klingberg. imago images

Schweden muss auf Klingberg verzichten

Schweden muss für den Rest der WM in Riga auf Carl Klingberg verzichten. Der Stürmer des EV Zug kann wegen einer Verletzung am Unterkörper im laufenden Turnier nicht mehr eingesetzt werden. Das gab der Verband am Montag bekannt. Klingberg hat sich die Verletzung laut Medienberichten im 2. Vorrundenspiel der Schweden gegen Belarus (0:1) zugezogen. Die Schweden haben ihre ersten beiden Spiele an der WM verloren. Am Dienstagabend treffen sie auf die Schweizer Nati (19:00 Uhr, live auf SRF zwei).