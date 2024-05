Legende: Kommen in Genuss einer Heim-WM Die Franzosen. IMAGO/ActionPictures

Frankreich erhält Zuschlag

Zum dritten Mal in seiner Geschichte nach 1951 und 2017 wird Frankreich die Eishockey-Weltmeisterschaft ausrichten. Paris und Lyon werden die Gastgeberstädte sein, wie der internationale Verband (IIHF) am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt gab. Im Gegensatz zur Ausgabe 2017, die gemeinsam mit Deutschland (Köln) organisiert wurde, werden dieses Mal alle Spiele in Frankreich stattfinden. Im Jahr 2017 hatte Paris lediglich die Gruppenspiele und zwei Viertelfinalspiele ausgerichtet.