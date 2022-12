In der NHL war ZSC-Verteidiger Dean Kukan nie ein Skorer. Seit seiner Rückkehr in die Schweiz hat sich das schlagartig geändert.

Hat man in Übersee die Offensiv-Qualitäten von Dean Kukan übersehen? Wenn man einen Blick auf die nackten Zahlen wirft, liegt dieser Verdacht nahe.

NHL-Kapitel ist abgeschlossen

In insgesamt 153 NHL-Partien (nur Regular Season) über 6 Spielzeiten gelangen dem Zürcher Verteidiger 30 Skorerpunkte (5 Tore). Umgerechnet ist das in etwa ein Punkt in jeder 5. Partie. In seiner ersten National-League-Saison nach seiner Rückkehr in die Schweiz steht Kukan nach 27 Spielen bei schon 24 Skorerpunkten (5 Tore) – damit ist er aktuell nicht weit davon entfernt, im Durchschnitt einmal pro Match zu skoren.

Die Antwort zur obigen Frage beantwortet Kukan gleich selber in seiner gewohnt bescheidenen Art: «Die NHL ist schon nochmal ein Niveau höher als die National League. Zudem habe ich beim ZSC eine deutlich offensivere Rolle», so der 29-Jährige. Er wolle nicht mehr darüber nachdenken, was gewesen wäre, wenn er in Nordamerika bei den Columbus Blue Jackets nicht zum Defensiv-Verteidiger ausgerufen worden wäre. «Dieses Kapitel ist für mich abgeschlossen.»

Schlüsselrolle unter Grönborg

Kukan ist keiner, der sich in den Mittelpunkt stellt. Wichtiger als selber zu brillieren ist es ihm, wenn das Team auf dem Eis funktioniert. Entsprechend ist es ihm zuweilen fast ein wenig unangenehm, als derzeit bester Skorer der ZSC Lions, die auf das nominell wohl stärkste Kader der Liga zurückgreifen können, mit dem Topskorer-Shirt aufzulaufen. Der gelbe Helm habe aber auch seine Vorteile: «Für das Selbstvertrauen hilft es bestimmt», ist sich Kukan sicher.

Wieso er nach knapp der Hälfte der Qualifikation schon bei 24 Skorerpunkten steht, kann sich Kukan selbst nur schwer erklären: «Vielleicht kamen ab und an etwas glückliche 2. Assists hinzu. Aber wenn's läuft, dann läuft's», meint der Verteidiger, der bei den Lions fast 21 Minuten pro Spiel auf dem Feld steht. Einzig seine Verteidiger-Kollegen Yannick Weber (21:25) und Mikko Lehtonen (23:26) geniessen unter Coach Rikard Grönborg noch mehr Auslauf.

Nach einem kurzen Abstecher zum Nationalteam – Kukan traf an der Euro Hockey Tour in Freiburg für die Schweiz gegen Schweden – steht für den 29-Jährigen mit dem ZSC eine intensive Vor-Weihnachtszeit in der National League an. Am Dienstag gastieren die Lions bei den SCL Tigers, am Donnerstag kommt Freiburg nach Zürich und am Freitag gastiert man in Ambri.