Ob der Bieler Keeper in Spiel 5 gegen Lugano antreten kann, wird erst am Spieltag entschieden.

Noch immer ist nicht klar, wie schwer sich Jonas Hiller nach dem Schuss an seine Maske im Spiel in Lugano am Ostermontag am Kopf verletzt hat.

EHCB-Sportchef Martin Steinegger bestätigte am Mittwoch auf Anfrage, dass der Appenzeller Keeper im Training nicht auf dem Eis gewesen sei.

Über Hillers Einsatz werde am Spieltag entschieden. Frühestens nach dem Morgentraining soll eine Entscheidung fallen. Biel führte in der Halbfinal-Serie mit 2:0, die Tessiner konnten aber zum 2:2 ausgleichen. Spiel 5 findet am Donnerstag um 20:15 Uhr statt.