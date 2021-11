Fribourg-Gottéron gewinnt das erste von zwei Spielen gegen die ZSC Lions innert 24 Stunden mit 4:3 nach Penaltyschiessen.

Das Heimteam macht gegen die Zürcher dreimal einen Rückstand wett.

Dank dem 5. Sieg in Serie sind die Freiburger wieder Leader der National League.

Nie geführt und am Ende trotzdem gewonnen – so lässt sich der Abend der Freiburger im ersten von zwei Duellen gegen die ZSC Lions innert zwei Tagen zusammenfassen. Die Gäste aus Zürich führten in der Saanestadt 1:0, 2:1 und 3:2, am Ende schaute für die Lions aber nur ein Zähler raus.

Nachdem mehr als 30 Minuten lang kein Treffer mehr gefallen war, war es Daniel Brodin, der die Freiburger mit dem Ausgleich zum 3:3 knapp 4 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit in die Verlängerung rettete. Der Schwede profitierte von einem Puckverlust der Zürcher in der Offensivzone und zog auf der linken Seite mit viel Tempo auf das ZSC-Gehäuse los. Yannick Weber rutschte im dümmsten Moment aus, Brodin schloss eiskalt vor Ludovic Waeber ab.

00:37 Video Brodin zieht los, Weber rutscht aus, Brodin trifft Aus Sport-Clip vom 29.11.2021. abspielen

Freiburg erst im Schlussdrittel besser

Im Vergleich zur 1:4-Niederlage gegen den HC Davos am Samstag zeigten die ZSC Lions beim Gastspiel in Freiburg ein anderes Gesicht. Ein offensives Feuerwerk war es zwar nicht, dafür spielten die Zürcher hinten grundsolide und setzten gegen vorne immer wieder Nadelstiche. Der Führungstreffer durch Patrick Geering fiel bereits nach 49 Sekunden.

Die Freiburger hatten aber nicht nur auf diesen Gegentreffer eine Antwort parat, sondern auch auf die nächsten beiden. Das 2:1 durch Chris Baltisberger (14.) glich Ryan Gunderson (23.) aus. Allerdings wäre der Schuss des US-Verteidigers nicht im Tor gelandet. Dafür war Phil Baltisberger, von dessen Oberkörper die Scheibe ins Tor sprang, verantwortlich.

Schliessen 00:25 Video Baltisberger spediert die Scheibe ins eigene Tor Aus Sport-Clip vom 29.11.2021. abspielen 00:21 Video Marti hämmert den Puck zum 3:2 in die Maschen Aus Sport-Clip vom 29.11.2021. abspielen

Auch das mit einem satten Schuss erzielte 3:2 durch Christian Marti (25.) von der blauen Linie reichte den Lions letztlich nicht zum Sieg. Die Antwort der Freiburger auf den dritten Gegentreffer dauerte diesmal zwar etwas, kam aber noch rechtzeitig. Im Schlussdrittel hatten die Gastgeber den Druck deutlich erhöht.

Freiburg ist nach dem 5. Sieg in Serie wieder Leader der National League. Den Lions bietet sich bereits am Dienstagabend die Chance zur Revanche, wenn es im Hallenstadion zur Neuauflage kommt.