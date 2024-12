Legende: In Lugano ist es fünf vor zwölf Calvin Thürkauf und Co. stehen unter Druck. Freshfocus/Marusca Rezzonico

Der Spengler Cup steht vor der Tür. Doch bevor das Traditionsturnier in Davos in seine 96. Ausgabe startet, geht es in der National League noch einmal heiss zu und her. 21 Spiele, verteilt auf 3 Vollrunden, stehen zwischen Freitag und Montag auf dem Programm. Folgende Fragen sind noch zu klären:

Bleibt Gianinazzi bis zum Jahresende Trainer beim kriselnden Lugano?

Die Zündschnur bei den Verantwortlichen des HC Lugano war auch schon kürzer. Von 54 möglichen Punkten aus den letzten 18 Partien holten die «Bianconeri» gerade einmal 11, in 15 Fällen setzte es eine Niederlage ab. Und doch steht noch immer Luca Gianinazzi an der HCL-Bande.

Präsidentin Vicky Mantegazza und Sportchef Hnat Domenichello halten viel vom erst 31-jährigen Trainer-Talent Gianinazzi. Und doch ist klar: der Turnaround muss jetzt kommen, sonst ist die Zündschnur wohl endgültig aufgebraucht. Die Gegner von Lugano bis zum Jahresende heissen der Reihe nach Zug, SCL Tigers und Ambri. Am Neujahrstag feiert Gianinazzi seinen 32. Geburtstag – die Frage ist, ob als Lugano-Trainer oder nicht.

Wer beendet 2024 auf dem Leaderthron?

In der Pole Position befindet sich der HCD. Die Bündner haben 57 Punkte auf dem Konto und damit 2 mehr als der erste Verfolger, die ZSC Lions. Die Zürcher haben im Vergleich mit Davos 4 Spiele weniger absolviert, dieses Defizit holen sie aber erst im 2025 auf.

Als drittes Team realistische Chancen auf Platz 1 zum Jahresende hat Lausanne. Die Waadtländer liegen 4 Punkte hinter dem HCD, könnten den Rückstand aber im Direktduell mit Davos bereits am Freitag bis auf 1 Zähler verkürzen.

Theoretische Chancen auf Rang 1: Kloten (50 Punkte), Bern (49)

Audio-Konferenz am Freitag Box aufklappen Box zuklappen Die National-League-Vollrunde vom Freitag ist ab 19:45 Uhr in der Eishockey-Audio-Konferenz bei SRF Trumpf: Bern - SCL Tigers (live aus dem Stadion)

Davos – Lausanne (live aus dem Stadion)

Freiburg – Kloten (live aus dem Stadion)

Ambri-Piotta – Lakers (live aus dem Stadion)

Ajoie – Biel

Genf-Servette – ZSC Lions

Lugano – Zug

Wird die Lücke zwischen Rang 6 und 7 grösser oder kleiner?

Die Top 6 nach der Regular Season lösen das Ticket für die Playoff-Viertelfinals bekanntlich auf direktem Weg. Aktuell scheint dieses Ticket zumindest für die Top 5 ziemlich gut abgesichert. Der SCB auf Platz 5 weist 8 Punkte Vorsprung auf Rang 7 auf, welchen derzeit die SCL Tigers belegen. Das sechstplatzierte Zug hat ein Polster von 5 Zählern auf Langnau.

Legende: Die Situation am obersten Strich Können die Verfolger die Lücke zu den Top 6 noch im alten Jahr schliessen? SRF

Bei der Antwort auf die oben gestellte Frage könnte Bern das Zünglein an der Waage spielen. Der SCB empfängt noch die SCL Tigers (Freitag) und reist nach Biel (Montag). Der Ausgang dieser beiden Kantonsderbys könnte entscheidenden Einfluss darauf haben, ob sich die Top 6 weiter absetzen oder die Lücke kleiner wird, zumal sowohl Langnau (7.) als auch Biel (8.) direkt unter dem 1. Strich liegen.

National League