NL-News: Arcobello auch gegen die Lions gesperrt

Der Berner Stürmer Mark Arcobello muss nach seinem Check gegen Langnaus Antti Erkinjuntti ein weiteres Spiel aussetzen. Und: Zugs Nolan Diem wird für 3 Partien aus dem Verkehr gezogen.

Der Berner Stürmer Mark Arcobello ist für seinen Check gegen Antti Erkinjuntti im Heimspiel vom 6. Januar gegen die SCL Tigers für 2 Spiele gesperrt und mit 4110 Franken gebüsst worden. Damit fehlt der Amerikaner am Freitag im Heimspiel gegen die ZSC Lions. Die erste Sperre hat Arcobello am vergangenen Sonntag in Langnau abgesessen.

Arcobello muss nach Ellbogencheck unter die Dusche 0:45 min, vom 6.1.2018

Nolan Diem ist vom Einzelrichter der National League für 3 Spiele gesperrt worden. Der 24-jährige Center vom EV Zug hatte am letzten Dienstag im Meisterschaftsspiel gegen Lugano seinem Gegenspieler Thomas Wellinger mit einem unsauberen Check das Nasenbein gebrochen.

Der kanadische Eishockey-Verband hat sein Aufgebot für die Olympischen Spiele in Pyeongchang bekannt gegeben. Nominiert sind vier Spieler aus der National League: Maxim Noreau, Andrew Ebbett und Mason Raymond vom SC Bern sowie Maxim Lapierre vom HC Lugano.

Genfs Stéphane Da Costa ist für einen Check gegen den Kopf von Biels Mathieu Tschantré für 2 Spiele aus dem Verkehr gezogen worden.