Mit dem Verbandssportgericht sprach sich auch die letzte Instanz dafür aus, dass Ronalds Kenins in der 59. Minute des National-League-Spiels vom 6. Oktober gegen Bern einen Schiedsrichter nicht absichtlich angefahren hatte. Die bewertete Aktion des Letten mit Schweizer Lizenz war in der Endphase eines Laufduells in einem Zweikampf um den Puck erfolgt.