NL-News: Neuer Goalie für Ambri

Die Leventiner verstärken sich auf der Torhüter-Position mit einem Ausländer. Und: Weitere Nachrichten aus der National League.

Ambri-Piotta hat bis Ende Saison den finnischen Torhüter Tomi Karhunen verpflichtet. Der 28-Jährige spielte in dieser Saison in der KHL, zuerst bei Kunlun Red Star in China mit einer Fang-Quote von 93,1 Prozent in acht Spielen, danach absolvierte er drei Spiele für Witjas Podolsk (90,4 Prozent Fang-Quote). Zudem gaben die Tessiner die Verpflichtung von Johnny Kneubuehler für die kommenden zwei Saisons bekannt. Zurzeit spielt der 21-jährige Stürmer noch bei Lausanne.

Genf-Servette muss bis Ende Saison ohne Kay Schweri auskommen. Der 21-jährige Angreifer der Genfer erlitt im National-League-Spiel am Freitag in Davos gemäss der Website lematin.ch einen Armbruch und musste operiert werden.

Der Bündner Andri Spiller erhält in Kloten einen Jahresvertrag für die Saison 2018/19. Der Flügelstürmer absolviert aktuell die vierte Saison bei Thurgau in der zweithöchsten Liga. In der laufenden Spielzeit hat er für den Klub 30 Skorerpunkte (18 Tore, 12 Assists) erzielt.

Fribourg-Gottéron muss am Dienstag in Zug ohne Ralph Stalder auskommen. Der 31-jährige Verteidiger wurde wegen eines Checks gegen den Kopf des Klotener Stürmers Denis Hollenstein im Spiel vom Sonntag vorsorglich für eine Partie gesperrt. Über mögliche weitere Sperren wird in einem ordentlichen Verfahren entschieden.

Der Check von Jim Slater

Auch Jim Slater wird im nächsten Spiel der Freiburger nicht verfügbar sein. Er erhielt wegen eines Checks gegen den Kopf des Zuger Stürmers Lino Martschini zwei Spielsperren und eine Busse von 4110 Franken. Die erste Sperre sass der amerikanische Stürmer am Sonntag in Kloten ab.

Swiss Ice Hockey hat gegen den Lausanne HC ein Verfahren eröffnet, weil es nach dem 5:2-Sieg der Waadtländer am Sonntag bei Ambri-Piotta zu massiven Fan-Ausschreitungen gekommen war.

