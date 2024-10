Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Per sofort nicht mehr Trainer von Ajoie Christian Wohlwend. Freshfocus

Christian Wohlwend ist ab sofort nicht mehr Trainer von Ajoie.

Dem 47-Jährigen wurde der schlechte Saisonstart in der National League mit nur 4 Punkten aus 13 Spielen zum Verhängnis.

Sportchef Julien Vauclair übernimmt vorerst ad interim.

Nach nur einem Sieg aus 13 Spielen muss Christian Wohlwend bei Ajoie den Hut nehmen. Die Jurassier belegen in der National League mit 4 Punkten abgeschlagen den letzten Platz. Zuletzt gab es 5 Niederlagen in Serie.

«Die Bilanz entspricht nicht den Erwartungen. Die Mannschaft wurde neu zusammengestellt, um ein besseres Abschneiden als in den letzten Saisons zu ermöglichen», begründete der Klub den Schritt in einem Communiqué. Wohlwend hatte das 2021 in die National League aufgestiegene Team im Sommer 2023 übernommen.

Vauclair als Interimstrainer

Zunächst wird Sportchef Julien Vauclair interimsweise auch noch als Coach amten. Am Dienstag trifft Ajoie zuhause auf Fribourg-Gottéron. Die Suche nach einem neuen Cheftrainer geniesse aber höchste Priorität, schreibt der Klub.