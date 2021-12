1:3 in Genf: Der nächste enttäuschende ZSC-Auftritt

Die ZSC Lions kassieren in der National League in einem Spiel der 34. Runde gegen Genf-Servette eine 1:3-Niederlage.

Die Zürcher zeigen eine enttäuschende Leistung und wehren sich erst nach dem 1:3 gegen die Niederlage.

Genf-Servette kommt mit überschaubarem Aufwand zum 3. Sieg in Folge.

Wer nur die letzten 10 Minuten der Partie zwischen Genf-Servette und den ZSC Lions gesehen hat, würde von einer unglücklichen Niederlage für die Zürcher sprechen. Denn die Gäste belagerten das Tor von Servette-Goalie Sandro Zurkirchen ohne Unterbruch und erspielten sich zahlreiche Chancen. Aber der Keeper liess keinen Gegentreffer zu.

Doch all jene Zuschauer, welche die gesamte Begegnung gesehen haben, werden konstatieren: Die Niederlage der Lions geht voll in Ordnung. Denn die Zürcher zeigten insgesamt eine enttäuschende Leistung. Dies belegen mehrere Fakten: Im 1. Drittel brachte der ZSC gerade einmal 4 (!) Schüsse aufs Genfer Tor. Und: Servette musste im ganzen Spiel keine einzige Strafe nehmen, um die Gäste in Schach halten zu können.

Marti-Bock vor dem 3. Gegentreffer

Zudem machten die Zürcher den Genfern das Torschiessen zu einfach. Beim 1:0 bekam Henrik Tömmernes zu viel Zeit und Raum (16.). Beim 2:0 lenkte Daniel Winnik nach nur 4 Sekunden im Powerplay einen Tömmernes-Schuss unhaltbar für Ludovic Waeber ab (23.).

00:34 Video Winnik und Filppula bestrafen Martis Aussetzer Aus Sport-Clip vom 09.12.2021. abspielen

Und nachdem Justin Sigrist zwischenzeitlich das Anschlusstor für die Lions erzielt hatte (23.), war der 3. Servette-Treffer dann ein richtiges Geschenk: Christian Marti spielte im Aufbau einen kapitalen Fehlpass auf Valtteri Filppula, der danach eine 2-gegen-1-Situation mit Winnik gekonnt abschloss (48.). Auch wenn Servette in den letzten 10 Minuten in die Defensive gedrängt wurde, stand der 3. Sieg in Serie nicht mehr auf der Kippe.

Während Genf auf Kosten von Ambri auf Platz 10 vorrückte, konnten die Zürcher (6.) ihren Rückstand auf die Top-Teams nicht verkleinern. Die Lions bleiben am Lac Léman, denn am Freitag sind sie in Lausanne bereits wieder gefordert.