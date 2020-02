Der HC Davos besiegt Ambri-Piotta im einzigen Spiel der 45. NL-Runde mit 3:2 n.P.

Dank dem 28. Saisonsieg qualifizieren sich die Bündner als zweites Team für die Playoffs.

Matchwinner ist Mattias Tedenby mit zwei Toren im Penaltyschiessen.

18 Penaltys brauchte es in der Endausmarchung zwischen Davos und Ambri, um einen Sieger zu finden. Für die 4254 Zuschauer im Bündnerland sollte es sich aber lohnen, bis zum Ende in der Halle zu bleiben.

Denn die Entscheidung im Penaltyschiessen fiel auf sensationelle Art und Weise: Der Schwede Mattias Tedenby bezwang Benjamin Conz mit dem 17. Versuch volley, nachdem er die Scheibe angehoben hatte. Weil Marco Müller danach scheiterte, sicherte Tedenby seinen Farben damit nicht nur den Extrapunkt, sondern auch die Playoff-Qualifikation.

Davoser Powerplay-Schwäche rächt sich nicht

Dass es zwischen Davos und Ambri überhaupt zu einem Penaltyschiessen kam, hatten sich die Bündner auch selber zuzuschreiben. Nicht weniger als 7 Powerplay-Gelegenheiten liess das Team von Trainer Christian Wohlwend aus.

So lief der Rekordmeister nach den Treffern von Müller (29.) und Elias Bianchi (38.) bis in die Schlussphase einem Rückstand hinterher. Erst Aaron Palushaj glich mit seinem zweiten Treffer des Abends in der 55. Minute zum 2:2 aus – und schien damit die grosse Figur im Team des HCD zu werden. Im Penaltyschiessen setzte Tedenby dann aber noch einen drauf.

Ambri musste damit am Ende auch der langen Verletztenliste Tribut zollen: Schon mit 10 Absenzen in die Partie gegangen, verloren die Tessiner im Schlussabschnitt auch noch Daniel Manzato. Der Goalie verletzte sich nach einem Zusammenprall mit Dario Meyer unglücklich und musste durch Benjamin Conz ersetzt werden.

Sendebezug: SRF zwei, «sportaktuell» vom 13.02.20, 22:20 Uhr