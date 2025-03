Legende: Eines der Play-In-Duelle Kloten gegen die SCL Tigers. KEYSTONE/Marcel Bieri

Bis zum letzten Spieltag blieb es in der National League spannend. Nun sind die Entscheidungen gefallen. Für fast alle Teams geht die Saison noch weiter. Hier erfahren Sie, wie das weitere Programm aussieht.

Der Modus

In den Play-Ins (4. und 6. März) trifft in Hin- und Rückspiel das Team auf Rang 8 auf das 7.-klassierte, der Sieger steht in den Playoffs. Das Team auf Platz 10 trifft auf den Tabellen-9. Wer sich durchsetzt, macht mit dem Verlierer des anderen Play-In-Duells (Rang 8 vs. 7) das allerletzte Playoff-Ticket untereinander aus.

Play-In Kloten (7.) - SCL Tigers (8.) Rapperswil-Jona Lakers (9.) - Ambri-Piotta (10.) Playoff-Viertelfinals Lausanne (1.) - schlechter klassiertes Siegerteam des Play-In ZSC Lions (2.) - bestklassiertes Siegerteam des Play-In SC Bern (3.) - Fribourg-Gottéron (6.) EV Zug (4.) - HC Davos (5.)

Während Lausanne und die ZSC Lions ihre Viertelfinal-Gegner also noch nicht kennen, können sich die weiteren direkten Playoff-Teilnehmer bereits vorbereiten. Für die Teams im Play-In geht es aber schon bald los. Ein Kürzest-Überblick über die beiden Duelle:

Kloten (7.) – SCL Tigers (8.): Alles spricht für Kloten

Die SCL Tigers hätten sich wohl einen anderen Gegner gewünscht: Alle vier Regular-Season-Partien gingen nach 60 Minuten an Kloten.

Kloten muss jedoch die Enttäuschung verarbeiten, die direkte Playoff-Teilnahme am letzten Spieltag doch nicht geschafft zu haben.

Die SCL Tigers haben die Chance, zum ersten Mal seit 2019 wieder in die Playoffs zu kommen.

Rapperswil-Jona (9.) – Ambri-Piotta (10.): Ausgeglichener geht kaum