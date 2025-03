Die SCL Tigers gewinnen das Play-In-Hinspiel zuhause gegen Kloten auch dank einem Doppelschlag innert 49 Sekunden mit 3:1.

Auch in der Leventina legt das Heimteam vor: Ambri richtet es gegen die Lakers mit einem frühen und einem späten Tor.

SCL Tigers – Kloten 3:1

Kloten war in der Qualifikation alles andere als der Lieblingsgegner der SCL Tigers. In den 4 Saisonduellen konnten die Emmentaler keinen einzigen Punkt ergattern. Auch zu Beginn des Play-In-Hinspiels deutete wenig darauf hin, dass Langnau den Klotenern diesmal die Stirn bieten kann. Die Gäste waren den Tigers fast in allen Belangen überlegen, das Startdrittel grenzte an eine Machtdemonstration, der Führungstreffer durch Mischa Ramel (9.) war mehr als verdient.

Was Thierry Paterlini seiner Mannschaft in der ersten Drittelspause sagte, ist zwar nicht bekannt, es verfehlte seine Wirkung aber nicht. Die Langnauer kamen wie verwandelt aus der Kabine und machten plötzlich immens Druck. Der Lohn liess nicht lange auf sich warten – und kam gleich doppelt: Pascal Berger mit einem Abstauber bei Ludovic Waeber und Topskorer Dario Rohrbach mit einem One-Timer sorgten innert 49 Sekunden für die Wende. Kloten fand im Verlauf des Mitteldrittels zwar den Faden wieder. Zwei Powerplays der Gäste verstrichen aber ohne Torerfolg.

Legende: Spiel gedreht Langnaus Topskorer Dario Rohrbach und seine Teamkollegen nach der Wende im Mitteldrittel. Freshfocus/Urs Lindt

Im Schlussdrittel gingen beide Teams nicht mehr das volle Risiko ein. Die erste und einzige Überzahl-Situation nutzen die Langnauer 4 Minuten vor Schluss dann aber gnadenlos aus, um das Polster für das Rückspiel am Donnerstag doch noch etwas zu vergrössern. Der Sieger dieses Duells steht in den Playoff-Viertelfinals, der Verlierer erhält gegen Ambri oder die Rapperswil-Jona Lakers eine zweite Chance.

Ambri – Rapperswil-Jona Lakers 2:1

Das zweite Play-In-Duell zwischen Ambri und den Lakers war eine enge Kiste. André Heim erzielte den Siegtreffer für die Leventiner in der 55. Minute, musste danach aber noch um dessen Gültigkeit zittern. Im Getümmel vor dem Tor hatte er die Scheibe mit dem Schlittschuh ins Tor befördert, die Schiedsrichter konnten im Video aber keine Kickbewegung feststellen, so dass der Treffer zählte. In den vier Duellen in der Qualifikation hatte sich stets das Auswärtsteam durchgesetzt.

Die Lakers hätten mit einem Unentschieden gut leben können, zudem wäre es angesichts der Spielanteile nicht unverdient gewesen. Doch den krankheitsbedingten Ausfall von Malte Strömswall konnten die St. Galler nicht kaschieren. Der Topskorer fehlte in der Offensive merklich. Ambri war durch Inti Pestoni bereits in der 3. Minute in Führung gegangen, danach übernahmen zunehmend die Lakers das Zepter. Der Ausgleich durch Inaki Baragano fiel erst zu Beginn des Schlussdrittels.

Für den Verlierer des Duells ist die Saison am Donnerstagabend nach dem Rückspiel zu Ende.

