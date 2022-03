Rapperswil-Jona gewinnt beim SC Bern in der 53. Runde der National League mit 4:2.

Matchwinner ist Yannick Brüschweiler mit einem Tor und einem Assist.

Phil Varones Anschlusstreffer in der 60. Minute kommt zu spät.

Just in jenem Moment, als sich bereits zahlreiche Zuschauer in Richtung Stadionausgang begaben, brachte Phil Varone für die «Mutzen» im Heimspiel gegen die Lakers noch einmal Spannung ins Spiel. Sein Tor zum 2:3 fiel 47 Sekunden vor Schluss – zu spät, wie sich herausstellen sollte. Rajan Sataric sorgte mit seinem Treffer ins leere Tor wenige Augenblicke vor der Schlusssirene für die Entscheidung.

Brüschweiler donnert den Puck ins Lattenkreuz

Der Partie fehlte es über weite Strecken an Attraktivität. Eine Ausnahme davon bildete Yannick Brüschweilers Tor zum 2:1 kurz nach der 1. Drittelspause: Der 22-Jährige nutzte den ihm gewährten Platz und donnerte den Puck aus dem Slot kaltblütig ins Lattenkreuz. Brüschweiler hatte sich bereits zuvor in Szene gesetzt: Sein Pass zu Torschütze Zack Mitchell (3.) ermöglichte die frühe Führung der «Rosenstädter».

Gerber: «Sollten keine Ausreden suchen» Dünner: «War nicht unser bestes Spiel»

Lakers stehen in den Playoffs

Dank des jüngsten Erfolges über den SCB steht Rapperswil-Jona nach Freiburg und Zug als 3. Mannschaft fix in den Playoffs. Der SCB hingegen kann sich in den kommenden Spielen kaum zurücklehnen. Ambri-Piotta (Rang 11) hat weiterhin die Chance, die Berner vom 10. und damit letzten Pre-Playoff-Platz zu verdrängen.