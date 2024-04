Per E-Mail teilen

Legende: Schenkten sich nichts Der ZSC und Lausanne vor drei Jahren. KEYSTONE/Ennio Leanza

Bei der Playoff-Serie 2021 mittendrin war Denis Malgin. Damals lief er für Lausanne auf, heute für die ZSC Lions. Spiel 1 des Viertelfinal-Duells entschied er mit dem Treffer zum 3:2 in der Verlängerung. Spiel 2 konnte er jedoch nicht beenden. Nach einem harten Check von Christian Marti blieb er liegen, die Lions erzielten per Konter das vorentscheidende 2:0.

Malgin kehrte nicht mehr aufs Eis zurück – und die Gehässigkeiten begannen. Rudelbildung, Schlägerei und Strafenflut noch in dieser Partie. Der Kanadier Mark Barberio meldete sich mit einem Crosscheck gegen Sven Andrighetto ein erstes Mal so richtig an.

Eskalation in Spiel 4

Zwei Partien später eskalierte die Situation. Wieder war es das Duell Barberio vs. Andrighetto. Der Kanadier erwischte seinen Gegenspieler zuerst mit einem Stockstich, dann stiess er ihn von hinten in die Bande. Dass die beiden einst zusammen in einer WG gewohnt hatten, schien vergessen. 6 Spiele Sperre für Barberio waren die Folge.

Andrighetto revanchierte sich beim nächsten Aufeinandertreffen. Barberio fehlte zwar gesperrt, doch der ZSC-Flügel versetzte Charles Hudson – ebenfalls ein ehemaliger Teamkollege – einen Crosscheck im Nackenbereich. Er musste nur ein Spiel aussetzen. Das erzürnte die Lausanner noch mehr.

Dieses Jahr ruhiger?

Lausanne fand letztlich nicht mehr in die Serie, die Lions gewannen mit 4:2. Die Duelle der beiden Teams blieben aber auch im Anschluss immer hart umkämpft. Aggressionsherd Barberio verliess die Lausanner 2022. Andrighetto ist weiterhin da, Malgin wechselte über Umwege die Seiten.

Ob die Serie auch dieses Mal wieder so gehässig wird? SRF Eishockey-Experte Marc Reichert meint dazu: «Ich glaube nicht, dass es eine ‹Schlacht› wird.» Grund dafür ist das starke Powerplay des ZSC: «Für die Lausanner wird es zur Gratwanderung. Sie brauchen eine hohe Temperatur, um ans Maximum heranzukommen. Aber sie dürfen keine unnötigen Strafen nehmen.»

