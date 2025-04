Legende: Wieder war es eine enge Angelegenheit Freiburg und Lausanne schenken sich nichts. Urs Lindt/freshfocus

Lausanne gewinnt in den Playoff-Halbfinals Spiel 2 in Freiburg mit 1:0 und gleicht die Serie zum 1:1 aus.

Matchwinner ist Ken Jäger 6 Minuten vor dem Ende.

Im anderen Halbfinal-Duell gleicht Davos die Serie gegen die ZSC Lions nach einem 4:3-Heimsieg wieder aus.

Am Ende standen sämtliche Feldspieler im Umkreis von 2 Metern um Lausanne-Goalie Kevin Pasche. Die 6 Freiburger versuchten, angetrieben von mehr als 9000 Fans in der einmal mehr ausverkauften Arena, mit aller Macht, den Puck über die Linie zu drücken. Die 4 Waadtländer (David Sklenicka sass auf der Strafbank) und Goalie Pasche verbarrikadierten das Tor – und der Qualisieger sollte den knappen 1:0-Vorsprung über die Zeit retten. Damit steht die Serie zwischen Lausanne und Freiburg nach 2 Partien 1:1.

Das entscheidende Tor markierte Ken Jäger in Überzahl 6 Minuten vor dem Ende, weil Thurgaus «Leihgabe» Daniel Ljunggren das 2. Überzahlspiel mit einem Beinstellen ermöglicht hatte. Der 26-Jährige netzte nach einem Abpraller bei Reto Berra ein und beendete damit eine Serie von 12 Partien, in denen er keine Torbeteiligung mehr hatte einfahren können.

Freiburg findet kein Mittel

Den Sieg verdiente sich der LHC aber primär mit defensiver Diszipliniertheit: Hatte man am Samstag noch 3 Treffer hinnehmen müssen, hielten Pasche (27 Paraden) und seine Hinterleute am Dienstag die 0. Vorab in der Schlussphase drückte Freiburg zwar vehement, einmal landete die Scheibe aber an der Torumrandung, ein anderes Mal wischte Sklenicka den Puck für seinen geschlagenen Goalie noch von der Linie.

Mit Lucas Wallmark (nach dem 2. Drittel) und Lauri Pajuniemi (bereits nach 8 Minuten) verloren beide Teams einen ihrer ausländischen Stürmer. Ein längerer Ausfall Wallmarks würde Gottéron wohl deutlich härter treffen, nachdem mit Jacob de la Rose bereits ein anderer schwedischer Center fehlt. Pajuniemi ersetzte seinen finnischen Landsmann Ahti Oksanen und kam erstmals seit Februar zum Einsatz.

Am Donnerstag treffen sich die Teams in Lausanne zum 3. Mal in dieser Halbfinal-Serie.

