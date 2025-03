Legende: Beschenkt sich an seinem 32. Geburtstag mit zwei Toren Sven Andrighetto. KEYSTONE / Til Buergy

Die ZSC Lions schlagen Kloten in Spiel 5 mit 5:2 und ziehen mit einem 4:1-Sieg in der Playoff-Viertelfinalserie in den Halbfinal ein.

Die Zürcher drehen die Partie in der 55. Minute mit zwei Toren innert 25 Sekunden.

Im anderen Viertelfinal gewinnt Lausanne gegen die SCL Tigers verdient mit 4:1 und stellt auf 3:2.

ZSC Lions – Kloten 5:2 (Serie 4:1)

54 Minuten lang sah es in Altstetten so aus, als könnte Kloten seinem Kantonsrivalen noch ein zweites Mal ein Bein stellen. Die Zürcher Unterländer führten dank Doppeltorschütze Axel Simic (25./42.) mit 2:1 und wehrten die Angriffe des Heimteams in der Schlussphase mehr oder minder souverän ab.

Doch die Klotener hatten die Rechnung ohne Sven Andrighetto gemacht. Das Geburtstagskind, das schon in der 4. Minute sehenswert zur ZSC-Führung getroffen hatte, war nach einem Abpraller bei Kloten-Goalie Ludovic Waeber zur Stelle und traf zum 2:2-Ausgleich. Nur 25 Sekunden später jubelte das Heimteam erneut. Die Schiedsrichter schauten sich das Tor von Juho Lammikko wegen einer möglichen Kickbewegung zwar noch an, gaben den Treffer aber.

Der Finne konnte sich in der letzten Minute noch als Doppeltorschütze feiern lassen. Lammikko traf ebenso wie Teamkollege Denis Malgin ins verwaiste Klotener Tor. Das 5:2 markierte den Schlusspunkt der Viertelfinalserie, die die ZSC Lions letztlich klar mit 4:1 für sich entschieden.

Lausanne – SCL Tigers 4:1 (Serie 3:2)

Auch das fünfte Aufeinandertreffen zwischen dem Quali-Sieger Lausanne und den SCL Tigers endete mit einem Heimsieg. Lausanne liess für einmal kaum einmal Zweifel an den Stärkeverhältnissen aufkommen und erspielte sich dank dem 4:1 zwei Matchpucks für den Halbfinaleinzug.

Lanciert wurde die Partie schon nach 20 Sekunden mit dem Langnauer Führungstreffer durch Juuso Riikola. Keine Minute später glich Michael Raffl das Skore allerdings schon wieder aus. Im zweiten Drittel schafften die Waadtländer, woran sie in diesen Playoffs zuvor stets gescheitert waren. In Überzahl traf Dominik Kahun mit seinem dritten Playoff-Treffer zur erstmaligen Führung.

Kurz darauf lag die Scheibe erneut hinter Tigers-Goalie Luca Boltshauser. Torschütze Gavin Bayreuther, der für seinen Check gegen Linesman Dario Fuchs in Spiel 4 ungeschoren davonkam, traf nach einem Abpraller von der Bande aus extrem spitzen Winkel. Der Heimsieg der Lausanner geriet in der Folge nicht mehr wirklich in Gefahr. Langnau musste in der 47. Minute zudem den Ausfall von Boltshauser verkraften. Der Goalie verletzte sich bei einer Abwehraktion und wurde durch den wieder genesenen Stéphane Charlin ersetzt.

National League