Legende: Bitte einmal drücken T.J. Brennan und Gilian Kohler haben gegen La Chaux-de-Fonds was zu feiern. Freshfocus/Jonathan Vallat

Wenn 10 bärtige Männer auf einer rutschigen Unterlage um eine kleine Hartgummischeibe kämpfen, dann geht es mitunter schnell zu und her. Das musste der HC La Chaux-de-Fonds in Spiel Nummer 4 der Liga-Qualifikation gegen den HC Ajoie am eigenen Leib erfahren.

Just in jenem Moment, als die Neuenburger im 3. Drittel die Offensive forcierten und den Ausgleichstreffer zum 2:2 suchten, luchste Ajoies Thibault Frossard seinem Gegenspieler Leonardo Fuhrer in der Mittelzone die Scheibe ab. Der Topskorer der Jurassier zündete den Turbo und verwandelte souverän zwischen den Beinen von Viktor Östlund hindurch zum 3:1 (45.). Es sollte die Vorentscheidung in dieser Partie gewesen sein, denn dem Heimteam in der erneut ausverkauften Mélèzes-Halle gelang keine Reaktion mehr.

Brennan findet zum Skoren zurück

Nach einem vorsichtigen Start in die Partie nahm diese ab Drittel Nummer 2 so richtig Fahrt auf. Und vor allem T.J. Brennan nahm nach einer persönlichen Baisse wieder Fahrt auf. Denn der Verteidiger, der in der Regular Season noch der viertbeste Skorer bei Ajoie gewesen war, blieb in dieser Liga-Qualifikation bislang ohne Skorerpunkt. Man beachte die Vergangenheitsform.

Denn der 34-Jährige war die prägende Figur im 4. Spiel der Liga-Quali. Mit einem Powerplay-Treffer in der 22. Minute und einem erfolgreichen Nachschuss in der 28. Minute brachte der US-Amerikaner den National-League-Vertreter auf die Siegesstrasse. Zwar konnten die Neuenburger noch vor der zweiten Pause auf 1:2 verkürzen, es sollte aber das einzige Tor für La Chaux-de-Fonds an diesem Abend bleiben.

So geht's weiter

Mit dem Treffer zum 4:1 ins leere Tor machte Matteo Romanenghi kurz vor Schluss alles klar. Nach 18 Heimsiegen in Folge gibt es für La Chaux-de-Fonds wieder einmal eine Niederlage vor eigenem Anhang. Ajoie gleicht die Serie zum 2:2 aus, Spiel Nummer 5 steigt in 2 Tagen in Pruntrut.