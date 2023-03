Legende: Mit Tor und Assist Kris Bennett. Keystone/Anthony Anex

Lugano gelingt in den Pre-Playoffs überraschend das Break in Freiburg. Die Tessiner haben nach dem 2:1 die Möglichkeit, die Best-of-3-Serie zuhause schon am Donnerstag zu beenden.

Der SC Bern lanciert die Serie gegen Kloten mit einem 5:1-Heimsieg. Die «Mutzen» sind zuerst 0:1 im Rückstand, drehen dann aber auf.

Freiburg – Lugano 1:2 (Serie: 0:1)

Ausgerechnet in den Pre-Playoffs musste sich Freiburg Lugano zum ersten Mal in dieser Saison geschlagen geben. Die Saanestädter, die alle 4 Begegnungen in der Regular Season für sich entschieden hatten, stehen damit bereits mit dem Rücken zur Wand. Sollten sie am Donnerstag auch in Lugano verlieren, wäre die Saison für sie vorzeitig zu Ende. Gottéron stand sich vor allem selbst im Weg. Im Schlussdrittel powerte das Team von Christian Dubé, konnte Mikko Koskinen aber trotz mehrerer guter Chancen nicht mehr bezwingen. Der Lugano-Goalie sicherte seinem Team mit insgesamt 31 Paraden den Sieg.

Desharnais' Aussetzer

Das Unheil hatte aus Sicht der Gastgeber allerdings schon früher seinen Lauf genommen. In der 22. Minute war die Partie für Topskorer David Desharnais gelaufen. Er hatte Troy Josephs einen Schlag mit dem Stock versetzt und musste dafür vorzeitig unter die Dusche. Die 5-Minuten-Strafe liess Lugano ungenutzt verstreichen, doch in der 29. Minute war es Topskorer Markus Granlund, der den Bann brach. Jacob De la Roses perfekter Ablenker stellte den Gleichstand schnell wieder her (33.). Die entscheidenden Szenen ereigneten sich dann kurz vor Ende des Mitteldrittels. Während Nathan Marchon aus aussichtsreicher Position das 2:1 verpasste, schlug Kris Bennett auf der anderen Seite eiskalt zu.

Bern – Kloten 5:1 (Serie: 1:0)

Der SC Bern ist seiner Favoritenrolle in Spiel 1 der Pre-Playoffs gegen Kloten gerecht geworden. Dabei hatte die Partie nicht besonders vielversprechend begonnen. Zwar versuchten die Hausherren vor heimischem Publikum sofort, das Spieldiktat zu übernehmen. Doch in Führung gingen die Gäste: Arttu Ruotsalainen nutzte eine doppelte Überzahl mit einem satten Schuss zum 1:0.

Tyler Ennis wetzte die Scharte noch vor der ersten Pause aus und glich per Abpraller zum 1:1 aus. Der Kanadier war es auch, der die Scheibe vor dem 2:1 verteidigte und damit Dominik Kahun das 2:1 per «Buebetrickli» ermöglichte. Noch vor Spielhälfte doppelte Moser in Überzahl zum 3:1 nach.

Bougros Anschlusstor aberkannt