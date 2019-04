Tagesanzeiger: «Bern ist der Meister des Willens»

Der «Tagi» greift noch einmal die Thematik der Müdigkeit auf: «Der Begriff stand beim SCB während des Finals auf dem Index. Wenn für die Spieler etwas ermüdend war, dann die Frage nach der Müdigkeit.» Letztendlich habe sich aber die Mentalität durchgesetzt: «Dieser SCB ist der Meister des Willens.» Dies wider einiger hausgemachter Hindernisse: «Verwöhnt vom Erfolg, versteifte sich das Umfeld auf Diskussionen über Luxusprobleme: Kontrolle, System und Langeweile.»

Berner Zeitung: «Jalonen hat Respekt verdient»

Das heimische Blatt des Schweizer Meisters veröffentlichte zum Titelgewinn als Beilage die «SCB-Meisterzeitung». Darin fordert die BZ Respekt für den Coach ein: «Gemessen wird ein Trainer am Erfolg. Und Jalonens Leistungsausweis ist mit zwei Meistertiteln und drei Quali-Siegen fast makellos.» Es werde Zeit, dass der Respekt, den der Finne im Team geniesse, ihm auch vom Publikum gezollt werde.

Meisterzeitung: «Schablonenhockey? Sättigung? Siegermentalität!»

Im genannten Extrablatt unter dem Motto «Bärenstark» wird es zu Beginn philosophisch: «Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit», wird der Philosophe Sören Kierkegaard bemüht. Daher sollten die Berner Titel nicht miteinander verglichen werden, wenngleich dieser mit viel Kampf errungene Sieg ein spezieller sei: «Die Mannschaft hat ein starkes Zeichen kontra Erfolgssättigung gesetzt. Gegen Genf und gegen Biel war dieses Gefühl noch präsent; im Team, im Club, im Umfeld.»

Legende: Die BZ für einmal im Hockey-Gewand. BZ

NZZ: «Die Zukunft des Klubs sieht weniger rosig aus»

Die Neue Zürcher Zeitung blickt bereits nach vorne. Und hebt den Mahnfinger: «So glanzvoll die Gegenwart ist, so herausfordernd wird die Zukunft für den SCB. Mit dem Torhüter Leonardo Genoni verlieren die Berner den wichtigsten Einzelspieler an den Finalgegner. Gaëtan Haas, der mit vier Toren in den letzten drei Spielen so etwas wie der Meistermacher war, drängt es in die NHL. Andrew Ebbett, Beat Gerber oder Thomas Rüfenacht stehen in der letzten Phase ihrer Karriere.» Der SCB brauche zudem neue Einnahmequellen.

Bonus – YB: «Meischter, Schwizer Meischter, Schalalala ...»

«Bern ist wieder die Sporthauptstadt, wir gratulieren von ganzem Herzen!», lassen die Fussballer von YB auf den sozialen Kanälen verlauten. Gefolgt von Jubel und Gesang. Wie man feiert, wissen die Young Boys aktuell sowieso ganz gut.

