Der SC Bern geht seit Wochen auf dem Zahnfleisch und wird es weiterhin tun. Die Pre-Playoffs sind aber in Reichweite.

Der SC Bern hat derzeit kaum Zeit zum Verschnaufen. Die Partie am Donnerstagabend in Genf (4:3) war der 5. Ernstkampf innert 7 Tagen. Alles noch machbar, findet Captain Simon Moser: «Wenn du alle 2 Tage eine Partie hast, spielt das nicht so eine grosse Rolle.» Schwieriger sei es bei 2 Duellen nacheinander. «Dann spürt man die Müdigkeit schon.»

Mit Einsätzen allein ist es für die «Mutzen» jedoch noch nicht längst getan. Sie müssen auch punkten, um die Pre-Playoffs (Plätze 7 bis 10) zu erreichen. Nach verkorkstem Saisonstart ist das dem Team von Trainer Mario Kogler jüngst gelungen. Aus den letzten 5 Spielen resultierten 3 Siege. Momentan rangiert der SCB an 10. Position im Klassement.

Conacher in Skorer-Laune

Wesentlichen Anteil an der Aufwärtstendenz hat Cory Conacher: Seit Mitte Februar schlüpft er ins Dress des 16-fachen Schweizer Meisters – und hat seither in 14 Spielen 18 Skorerpunkte gesammelt. «Wir haben uns in eine gute Lage für die Top 10 gebracht. Das ist unser Ziel.»

Auf seine Dienste wird der SCB weiter angewiesen sein. Denn die Kadenz bleibt hoch: In den nächsten 10 Tagen stehen 6 Aufeinandertreffen an. Und auch da wird das Motto heissen: siegen, siegen, siegen.