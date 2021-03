Die Partie der National League vom Freitagabend zwischen Biel und Genf-Servette ist kurzfristig abgesagt worden. Nachdem am Donnerstag bei Toni Rajala ein Covid-19-Test positiv ausgefallen war, sei das ganze Team getestet worden, teilte der Klub mit. Dabei fiel am Freitag das Resultat bei Michael Hügli ebenfalls positiv aus.

Die Kantonsärztin schickte die Seeländer in der Folge in Quarantäne. Biels Sportchef Martin Steinegger erklärte gegenüber SRF, dass man einen weiteren PCR-Test in Auftrag gegeben habe. Es bestehe eine kleine Hoffnung, dass sich das Ergebnis im Nachtest nicht bestätige: «Der Spieler war vor vielen Monaten schon einmal positiv. Vielleicht war noch ein Rest davon da.»

Bewahrheitet sich das 1. Ergebnis allerdings, dürfte neben der Partie am Freitag auch jene am Samstag gegen Lausanne abgesagt werden – und auch jene gegen Rapperswil am Dienstag stünde auf der Kippe.

Kommt der Koeffizient zum Zug?

Die Absage kommt in der National League zum dümmsten Moment: Am 5. April hätte die Qualifikation eigentlich für alle Teams beendet sein sollen. Die Bieler haben allerdings noch 6 Partien auszutragen – ein Ding der Unmöglichkeit, wenn die Seeländer wirklich erst ab dem 3. April wieder spielberechtigt sind, wie es in dieser Saison in Corona-Fällen gehandhabt wurde.

Gut möglich also, dass für die Abschlusstabelle der National League ein Punktekoeffizient (Punkte pro Spiel) zur Anwendung kommen wird.