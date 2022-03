Legende: Der Glaube ist noch da In Ambri hofft man weiter auf die grosse Aufholjagd. KEYSTONE/Ti-Press/Alessandro Crinari

Dass Ambri überhaupt noch Hoffnungen auf einen Pre-Playoff-Platz hat, verdanken die Leventiner einer starken Serie. Zuletzt feierten die «Biancoblu» 4 Siege in Folge, dabei holten sie 11 der 12 möglichen Punkte. In diesen Erfolgslauf fielen auch 2 Erfolge gegen Bern, die in der Endabrechnung noch entscheidend sein könnten.

Ambri will Hoffnung am Leben halten

Der Konjunktiv verrät es aber schon: Die Chancen von Ambri auf eine Verlängerung der Saison sind weiter klein, es müsste schon vieles zusammenkommen, damit es doch noch mit dem Ticket für die Pre-Playoffs klappt.

Bereits am Samstag könnte die Entscheidung zuungunsten Ambris fallen. Verlieren die Tessiner auswärts beim zweitplatzierten Freiburg – egal ob in der regulären Spielzeit, in der Verlängerung oder im Penaltyschiessen –, ist der Playoff-Traum geplatzt. In diesem Fall stünde das am Samstag spielfreie Bern vorzeitig in den Pre-Playoffs.

Restprogramm Bern und Ambri Box aufklappen Box zuklappen Bern (65 Punkte, 51 Spiele)

vs. Lausanne (H)



Ambri (60 Punkte, 50 Spiele)

vs. Freiburg (A)

vs. Rapperswil-Jona (H)

Holt Ambri in der Saanestadt mindestens 2 Punkte, dürfen die weiss-blauen «Tifosi» weiter hoffen. Tritt dieses Szenario ein, kommt es am Montag in der letzten Qualifikationsrunde zum Showdown im Fernduell. Dem SCB würde ein Heimsieg gegen Lausanne auf jeden Fall reichen, um Platz 10 zu verteidigen.

Kriterien bei Punktgleichheit von zwei oder mehreren Teams Box aufklappen Box zuklappen Höherer Punkte-Quotient* Höhere Anzahl Punkte aus den Direktbegegnungen *Weisen zwei Teams denselben Punktequotienten auf, ist folgendes massgebend: Anzahl Spiele (Team mit mehr Spielen ist besser klassiert) Höhere Anzahl Auswärtsspiele

Ambri seinerseits müsste die Lakers in der Leventina bezwingen und gleichzeitig auf einen Ausrutscher von Bern hoffen. Stehen Ambri und der SCB nach den Spielen am Montagabend punktgleich da, würden die Tessiner dank der besseren Direktbilanz (3:1 Siege) Bern auf den letzten Drücker überholen.

07:40 Video Archiv: Ambri schlägt Biel und bleibt im Rennen Aus Eishockey – Highlights vom 11.03.2022. abspielen

4 Teams für 2 direkte Playoff-Tickets

Nicht nur am unteren Strich ist für Spannung gesorgt, auch im Kampf um den direkten Einzug in die Playoffs ist die Ausgangslage vor den letzten beiden Runden brisant. Mit Genf und Lausanne treffen am Samstag 2 der 4 Teams, die noch Chancen auf die Top 6 haben, direkt aufeinander. Die Servettiens brauchen einen Sieg nach 60 Minuten, um in der Tabelle an Lausanne, dem Team der Stunde (6 Vollerfolge in Serie), vorbeizuziehen.

06:54 Video Archiv: Lausanne fährt gegen Freiburg den 6. Sieg in Serie ein Aus Eishockey – Highlights vom 11.03.2022. abspielen

Doch auch 3 Punkte im Léman-Derby verhelfen Genf nicht zwingend zum Sprung über den Strich. Fahren am Samstag auch Biel und Davos Vollerfolge ein, würden – bei einem Genfer Sieg nach 60 Minuten gegen Lausanne – die Seeländer und die Bündner auf den Rängen 5 und 6 übernachten.

Team Spiele Punkte/Spiel 5. Lausanne 49 1,694 6. Biel 49 1,673 7. Davos 49 1,673 8. Genf-Servette 50 1,660

Für das Quartett zählt in den verbleibenden 2 Runden jeder Zähler. Bereits ein gewonnener resp. verlorener Zusatzpunkt könnte darüber entscheiden, ob der Umweg über die Pre-Playoffs anzutreten ist oder nicht.

Restprogramme im Kampf um Ränge 5 und 6 Box aufklappen Box zuklappen Lausanne (83 Punkte, 49 Spiele)

vs. Genf-Servette (A)

vs. Bern (A) Biel (82 Punkte, 49 Spiele)

vs. Zug (H)

vs. Lugano (H) Davos (82 Punkte, 49 Spiele)

vs. SCL Tigers (A)

vs. Freiburg (H) Genf (83 Punkte, 50 Spiele)

vs. Lausanne (H)

vs. SCL Tigers (A)

Was bereits jetzt feststeht: Heimrecht wird in den Playoffs keine dieser 4 Mannschaften geniessen. Die Top 4 der Regular Season stehen nach den Spielen am Freitag fest. Es sind dies Zug, Freiburg, die ZSC Lions und Rapperswil-Jona.