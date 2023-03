Zum 3. Mal werden in der National League Pre-Playoffs gespielt. Ab 2023/24 gibt es sie weiterhin, aber in anderer Form.

In der National League geht es am Donnerstag mit den Pre-Playoffs weiter. Lugano und Bern haben die Möglichkeit, sich mit Siegen die beiden letzten Viertelfinal-Tickets zu sichern. Sie würden in diesem Fall ihre Best-of-3-Serien vorzeitig für sich entscheiden.

Nach der 3. Austragung wird der Pre-Playoff-Modus auf die kommende Saison hin jedoch umgestellt, wie seit letztem November bekannt ist. Der 7. und der 8. der Regular Season werden zuerst in Hin- und Rückspiel aufeinandertreffen. Der Sieger ist direkt in den Playoffs. Der Verlierer macht gegen den Sieger des Duells 9. vs. 10. den letzten Playoff-Platz aus.

Lugano hätte es künftig schwerer

Die Liga erhofft sich durch die Änderung eine Aufwertung der Qualifikation. Lugano hat als 10. in den 52 Spielen der Regular Season 9 Punkte weniger geholt als Gottéron als 7. und könnte doch in nur 2 Spielen die Playoff-Quali sicherstellen. Die beiden Teams würden im neuen, zweistufigen «Play-In»-Modus künftig erst in der 2. Runde aufeinander treffen – wenn überhaupt.

Details über den neuen Modus und die Einführung der Pre-Playoffs in der Schweiz im Allgemeinen erfahren Sie im Audio oben.