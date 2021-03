Legende: Neuer Job im Landwassertal Jan Alston. Keystone

Vor ungefähr einem Jahr hatten der Lausanne HC und Jan Alston die Zusammenarbeit nach 9 Jahren beendet. Nun hat der 51-jährige kanadisch-schweizerische Doppelbürger einen neuen Arbeitgeber. Er übernimmt beim HC Davos per 1. Mai 2021 das Amt des General Managers.

Für die sportlichen Geschicke beim HCD war zuletzt Raeto Raffainer in der Rolle des Sportchefs verantwortlich. Im Januar verliess Raffainer den Klub allerdings nach eineinhalb Jahren in Richtung SC Bern.

Vergangenheit in Davos

Vor seinen 9 Jahren als Sportdirektor bei Lausanne spielte Alston jahrelang in der Schweiz. In seiner Zeit bei den ZSC Lions konnte er einen Meistertitel und den Gewinn der Champions Hockey League feiern. In der Saison 1995/96 lief er auch 40 Spiele für den HC Davos auf.

«Jan Alston zeigte seine grossen Qualitäten schon zu seiner aktiven Zeit auf dem Eis. Nun bewies er in fast 10 Jahren bei Lausanne, dass er mit nachhaltiger Aufbauarbeit auch langfristige Ziele erreichen kann», lässt sich HCD-CEO Marc Gianola auf der klubeigenen Website zitieren.