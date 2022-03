In der Playoff-Rubrik erklären verschiedene National-League-Akteure, was für sie hinsichtlich ihres Stocks wichtig ist.

Folge 4: Mit Philippe Furrer (Fribourg-Gottéron)

Der Routinier der Freiburger «Drachen» weiss haargenau, wie er während der Playoffs den Fokus wahren kann – hierfür setzt er am Stockgriff auf Schlagworte wie «Moment». Mit seinen 36 Jahren gehört der Verteidiger zum alten Eisen des Meisterkandidaten, weshalb für ihn klar ist: «Über die Jahre versucht man beim Isolieren des Stocks Neues auszuprobieren, im Alter aber natürlich nicht mehr.»

Folge 3: Mit Fabian Maier (Rapperswil-Jona Lakers)

Als Verteidiger sorgt Fabian Meier bei den Lakers mit scharfen Pässen fürs Umschalten in die Offensive. Seine immer gleichen Abläufe beim Anbringen des Griffbandes sollen ihm dabei helfen. «Ich halte den Stock ziemlich stark in der Hand, der kleine Finger liegt dabei nicht optimal», so seine Begründung für den dick aufgetragenen «Knüppel» am Ansatz seines Stockes.

01:28 Video Maier: «Schreibe etwas von den Playoffs oder der Familie drauf» Aus Sport-Clip vom 27.03.2022. abspielen

Folge 2: Mit Leonardo Genoni (EV Zug)

Er gehört zu den besten Goalies der National League: Leonardo Genoni. Wenn es um seinen Stock geht, hörte er aber gerne auf die Ratschläge anderer. So ziert seit langem weisses Tape die Spitze seines Stocks, «damit der Schiedsrichter nicht das Gefühl hat, der Puck sei im Tor», wie der Zuger Goalie erklärt. Früher hat der Junior gar seinem Vater das Einbinden des Stocks überlassen – und der hat es stets «sehr genau» genommen.

01:22 Video Genoni: «Früher band mein Vater den Stock ein» Aus Sport-Clip vom 25.03.2022. abspielen

Folge 1: Mit Mike Künzle (EHC Biel)

«Ich bin eigentlich nicht abergläubisch», meint Mike Künzle. Und doch folgt der Bieler Spieler einer ganz bestimmten Routine, wenn es um die Handhabung seines Arbeitsgeräts vor einem Spiel geht: «Ich benutze immer weisses Tape», lässt der Stürmer einblicken. Prompt traf Künzle zum Playoff-Auftakt gegen die ZSC Lions – notabene in Unterzahl.