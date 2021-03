Ambri-Piotta unterliegt dem ZSC 2:4 und verabschiedet sich nach der Regular Season in die Ferien.

Fribourg-Gottéron steht nach einem 6:2-Sieg über Langnau in den Playoffs.

Der EVZ egalisiert gegen Davos den Bündner Quali-Punkterekord aus der Saison 2010/11.

Lugano unterliegt Lausanne zuhause nach Führung noch 1:3.

ZSC Lions - Ambri-Piotta 4:2

Nach der 2:4-Niederlage bei den ZSC Lions ist klar: Ambri-Piotta wird nach der Qualifikation den Gang in die Ferien antreten. Die Leventiner haben mit ihrem Punktequotient von 0,959 keine Chance mehr, die Pre-Playoffs zu erreichen. Ohne ein letztes Aufbäumen liess es Ambri aber nicht bleiben: Einen frühen Rückstand glichen Brendan Perlini (15.) und Michael Fora (17.) innert 112 Sekunden im Powerplay aus. Den Treffer, der die Zürcher wieder auf die Siegerstrasse führte, schoss ausgerechnet Roman Wick (36.). Der Stürmer war bis dahin saisonübergreifend in 59 Spielen ohne Torerfolg geblieben – nun konnte er Durststrecke beenden. Nach dem 4:2 unmittelbar nach der 2. Drittelspause war die Luft bei den Tessinern draussen.

Fribourg-Gottéron - SCL Tigers 6:2

Freiburg bekundete gegen das abgeschlagene Tabellenschlusslicht SCL Tigers zuhause keinerlei Mühe. Die Saanestädter kamen zu einem ungefährdeten 6:2-Erfolg und sicherten sich damit einen Platz in den Playoffs. Grossen Anteil daran hatte Julien Sprunger. Der 35-jährige Stürmer erzielte innert 23 Minuten einen Hattrick. Danach überliess das Gottéron-Urgestein seinen Mitspielern das Toreschiessen: Chris DiDomenico (33.), Nathan Marchon (39.) und Andrej Bykow (40) zerlegten die Tigers, die wohl dem Saisonende herbeisehnen, in ihre Einzelteile. Etwas Resultatkosmetik betrieben Alexei Dostoinow mit dem zwischenzeitlichen 1:4 (37.) sowie Samuel Erni kurz vor Schluss mit dem 2:6.

Zug - Davos 4:2

Dank eines furiosen Schlussspurts feierte der EVZ den 5. Sieg in Folge. Die Zuger lagen bis zur 50. Minute gegen Davos mit 1:2 im Hintertreffen, ehe Carl Klingberg (50./59) und Sven Senteler (57.) das Glück doch noch auf Seiten der Zentralschweizer zwangen. Zuvor hatte Justin Abdelkader den unangefochtenen Leader mit 1:0 in Führung geschossen (23.). Fabrice Herzog und Marc Wieser drehten das Spiel im Mitteldrittel – am Ende ohne Ertrag. Zug egalisiert mit dem Dreier den Punkterekord der Bündner aus der Saison 2010/11.

Lugano - Lausanne 1:3

Der HC Lugano unterlag Lausanne 1:3 und musste den Waadtländern wieder den 2. Platz überlassen. Es war die 1. Niederlage Luganos nach zuletzt 8 Siegen in Folge. Die «Bianconeri» liessen die nötige Effizienz vermissen – und dann kam auch noch Pech dazu. Geradezu symbolisch das vorentscheidende 1:3 in der zweitletzten Minute des Mitteldrittels, als Alessandro Chiesa den Stock im ungünstigsten Moment verlor und Christoph Bertschy reüssierte.