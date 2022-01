Schliessen 06:49 Video Biel – Bern Aus Eishockey – Highlights vom 12.01.2022. abspielen 04:33 Video Lugano – ZSC Lions Aus Sport-Clip vom 12.01.2022. abspielen 04:53 Video Davos – SCL Tigers Aus Eishockey – Highlights vom 12.01.2022. abspielen

Der EHC Biel ringt den SC Bern zuhause in einem packenden Derby mit 8:7 n.V. nieder.

Die ZSC Lions gewinnen in Lugano 3:2 und feiern den 6. Sieg in Folge.

Der HC Davos zeigt eine Reaktion auf das 0:4 in Genf und schlägt die SCL Tigers zuhause 4:1.

Biel – Bern 8:7 n.V.

Das 4. Berner Derby der Saison zwischen Biel und Bern bot Spektakel pur. Passend zu diesem packenden Spiel musste die Verlängerung die Entscheidung bringen. Dort brachten sich die Gäste mit 2 Strafen in arge Bedrängnis. Bei 5 gegen 3 Spielern sorgte Gaëtan Haas für den vielumjubelten Siegtreffer für die Seeländer.

Bern war furios in die Partie gestartet und führte nach 12 Minuten mit 3:0. Die Gastgeber fanden erst in der Folge den Zugang zum Spiel und konnten noch im 1. Drittel auf 2:3 verkürzen. Dann folgte ein spektakulärer 2. Abschnitt: Kaspars Daugavins, Christian Thomas und Dominik Kahun sorgten jeweils für eine Berner Zweitore-Führung. Michael Hügli, Yanick Stampfli und Mike Künzle konnten immer wieder verkürzen.

In der 38. Minute erhielt Gregory Sciaroni eine Fünfminuten-Strafe. Diese Überzahl nutzte Fabio Hofer zu Beginn des Schlussdrittels zum erstmaligen Ausgleich. Nach der neuerlichen Berner Führung durch Calle Anderson rettete Künzle die Bieler in der 57. Minute noch in die Verlängerung.



Lugano – ZSC Lions 2:3

Ganze 3 Wochen lag das letzte Meisterschaftsspiel des HC Lugano zurück. Bei der Rückkehr war mit dem ZSC ausgerechnet ein äusserst formstarkes Team zu Gast. Die Lions gewannen die letzten 5 Spiele, 2 davon in diesem Jahr. Die Tessiner liessen sich die lange Pause aber nicht anmerken und waren vor allem im 2. Drittel die bessere Mannschaft. In dieser Phase sorgten Mark Arcobello und Troy Josephs im Powerplay für die Wende vom 0:1 zum 2:1.

Die Freude der Luganesi währte aber nicht lange. John Quenneville gelang mit seinem 17. Saisontor in der 36. Minute der Ausgleich. Marcus Krüger besorgte in der 48. Minute die neuerliche Führung für die Gäste. Dieses Mal fand Lugano keine Antwort mehr. Damit ging auch das 3. Direktduell in dieser Saison an die Zürcher.



Davos – SCL Tigers 4:1

Am Dienstag hatte das Comeback des HC Davos nach fast dreiwöchiger Zwangspause auswärts gegen Genève-Servette mit einer 0:4-Klatsche geendet. Dies ganz zum Ärger von Trainer Christian Wohlwend, der sich über den Spielplan enerviert hatte. 24 Stunden später lieferten die Bündner im Heimspiel gegen die SCL Tigers eine passende Antwort.

Entscheidend war eine Fünfminuten-Strafe gegen Langnaus Yannick Blaser in der 45. Minute. Zwar musste gleichzeitig auch Jesse Zgraggen raus, nach dessen Rückkehr sorgten Julian Schmutz und Simon Knak für die 4:1-Führung. Zuvor hatten die Davoser einen 0:1-Rückstand dank Dominik Egli und Yannick Frehner im Mitteldrittel in eine 2:1-Führung verwandelt. Für die Tigers, die erstmals in diesem Jahr im Einsatz standen, war es die 6. Niederlage in Folge.

