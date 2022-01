Schliessen 05:15 Video Zug – Lugano Aus Eishockey – Highlights vom 25.01.2022. abspielen 06:00 Video Bern – Servette Aus Sport-Clip vom 25.01.2022. abspielen 05:49 Video ZSC – Ambri-Piotta Aus Sport-Clip vom 25.01.2022. abspielen 04:48 Video Ajoie – Lakers Aus Sport-Clip vom 25.01.2022. abspielen

Der SC Bern findet dank des 3:1-Heimerfolges gegen Genf wieder zum Siegen zurück.

In den weiteren National-League-Partien des Abends gewinnen auch Zug, die ZSC Lions und Rapperswil-Jona.

Die Partie zwischen Langnau und Lausanne wurde wegen mehrerer Covid-Fälle in den Reihen der Emmentaler kurzfristig abgesagt.

Bern – Genf-Servette 3:1

Nach einem kapitalen Fehler von Genfs Roger Karrer zog Thierry Bader alleine in Richtung Genfer Tor. Ohne mit der Wimper zu zucken, setzte er zum Handgelenkschuss an – 1:0 für das Heimteam aus Bern (6.). Auch wenn sich die Calvinstädter im Mitteldrittel ein Chancenplus erarbeiteten, scheiterten sie mehrfach an SCB-Goalie Philip Wüthrich sowie an der Torumrandung (insgesamt 3 Pfostenschüsse). Das Glück auf ihrer Seite hatten hingegen die Berner: Vincent Praplan (26.) sowie später Ramon Untersander (50.) erhöhten auf 3:0. Joël Vermins Anschlusstreffer zum 1:3 aus Sicht der Genfer vermochte die Wende nicht herbeizuführen. Damit beendet der SCB seine 8 Niederlagen andauernde Negativ-Serie und befindet sich als Tabellen-10. wieder auf einem Pre-Playoff-Rang.

Schliessen 00:33 Video Per Shorthander: Bader trifft zum 1:0 Aus Sport-Clip vom 25.01.2022. abspielen 01:16 Video Wüthrich: «Die Scheibe sprang heute für uns» Aus Sport-Clip vom 25.01.2022. abspielen

Zug – Lugano 5:4 n.V.

Nachdem es nach 60 Minuten 4:4-Unentschieden gestanden hatte, entschied die Verlängerung über den Ausgang der Partie: 14 Sekunden nach Beginn der Overtime holte Niklas Hansson den Zugern mit seinem Tor den Zusatzpunkt und damit den 7. Sieg in Serie. Bereits zwischen der 10. und 12. Spielminute gab es für die Zuger Heimfans kein Halten mehr: Innert 162 Sekunden sorgten Reto Suri (10.), Sven Senteler (11.) und Hansson (12.) für einen 3:0-Vorsprung. In der Folge blieben die Luganesi hartnäckig – Romain Loeffel erzwang in der 58. Spielminute mit dem Ausgleich zum 4:4 die Verlängerung.

Schliessen 01:00 Video Zuger Tormaschinerie läuft im 1. Drittel heiss Aus Sport-Clip vom 25.01.2022. abspielen 01:37 Video Thürkauf zu Video-Entscheiden: «Ich sage jetzt lieber nichts» Aus Sport-Clip vom 25.01.2022. abspielen

ZSC Lions – Ambri-Piotta 5:2

Nimmt Denis Malgin erst einmal Fahrt auf, ist er kaum zu stoppen. Diese Lektion bekam Ambri-Verteidiger Michael Fora unmissverständlich mitgeteilt. Beim Stand von 2:2 verlor dieser die Scheibe an der blauen Linie, Malgin initiierte seinen Antritt und bezwang «Biancoblu»-Keeper Benjamin Conz wenige Sekunden später. Nach dem 3:2-Führungstreffer Malgins (52.) liessen sich die Zürcher «Löwen» die Führung nicht mehr nehmen. Marco Pedretti (55.) und erneut Topskorer Malgin (60., ins leere Tor) sorgten für den Schlusspunkt der Partie. Dank des Heimsiegs gegen Ambri holen sich die Zürcher im 11. Spiel hintereinander Punkte.

Schliessen 00:33 Video Malgin zündet den Turbo Aus Sport-Clip vom 25.01.2022. abspielen 01:05 Video Bodenmann: «Wir machen die kleinen Details besser» Aus Sport-Clip vom 25.01.2022. abspielen

Ajoie – Rapperswil-Jona 3:7

In der 29. Spielminute sah sich Ajoie-Coach Gary Sheehan zu einem Timeout gezwungen – in nur 9 Spielminuten hatten die Rosenstädter aus einem 0:2-Rückstand einen 3:2-Vorsprung gemacht. Die Wende eingeleitet hatte Zack Mitchell nur 15 Sekunden nach Beginn des 2. Drittels – demselben Mitchell gelang in der 27. Spielminute der Ausgleich mittels Shorthander. Dass die Jurassier ihren Gegnern regelmässig Geschenke verteilen, zeigte sich insbesondere in der 34. Spielminute, als Liga-Topskorer Roman Cervenka einen Wechselfehler Ajoies konsequent auszunutzen wusste. Immerhin gelang dem Heimteam aus Pruntrut durch Thibault Frossard zu Beginn des 3. Drittels noch ein weiterer Treffer, erneut Cervenka (41.) und Sandro Forrer (54.) fügten Ajoie die 16. Niederlage in Serie zu.