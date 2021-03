Der SC Bern steht nach dem 5:2-Sieg über die ZSC Lions neu auf einem Pre-Playoff-Platz.

Biel schlägt Servette auswärts 4:1.

Freiburg übernimmt dank eines 2:1 gegen Lausanne Tabellenplatz 2.

Die Lakers bezwingen Ambri 3:1.

ZSC Lions - Bern 2:5

So gestaltet man ein Wochenende erfolgreich: Nach dem Derbysieg gegen die SCL Tigers am Freitag gewann der SCB auch in Zürich. Beim 5:2 gegen die ZSC Lions konnte sich Simon Moser als Doppeltorschütze feiern lassen. Neben dem Berner Captain präsentierte sich Dustin Jeffrey erneut in bester Spiellaune. Auch der Kanadier traf zweimal: Er erzielte das zwischenzeitliche 3:0 und setzte den Schlusspunkt zum 5:2. Zusätzlich bereitete er zwei Treffer vor. Bern ist neu auf Platz 10 und damit auf einem Pre-Playoff-Rang. Die Lions verloren derweil bereits zum dritten Mal in Folge.

Servette - Biel 1:4

Ein effizienter und selbstbewusst auftretender EHC Biel kam in Genf zu einem ungefährdeten Sieg. Toni Rajala brachte die Seeländer mit seinem Backhand-Treffer in Führung, Michael Hügli und Marc-Antoine Pouliot legten nach. Nach Mike Künzles 4:0 konnte Noah Rod 7 Minuten vor Schluss nur noch verkürzen. Biel bestätigte seine Auswärtsstärke. Zum 6. Mal in Folge gab es einen Sieg in der Fremde. Servette, bei dem Daniel Manzato im Tor Gauthier Descloux vertrat, konnte die defensiv starke Leistung vom Vorabend nicht bestätigen und muss Tabellenrang 2 an Freiburg abtreten.

Lausanne - Freiburg 1:2

Lausanne verlor gegen Freiburg bereits zum dritten Mal in Folge. Bei den Waadtländern fiel Cody Almond positiv und negativ auf. Der Stürmer erzielte den 1:2-Anschlusstreffer, musste in der letzten Spielminute aber auch mit einer Spieldauer-Disziplinarstrafe vom Eis. Mauro Jörg im Startdrittel und David Desharnais per Shorthander in der 26. Minute hatten die Saanestädter auf Kurs gebracht.

Lakers - Ambri 3:1

Nando Eggenberger sicherte den Rapperswil-Jona Lakers gegen Ambri die drei Punkte. Eggenberger erzielte im Schlussdrittel das 2:1 (41.) und das 3:1 (59.). Zuvor hatte Elia Mazzolini mit seinem ersten Saisontor die Führung von Marco Lehmann für Ambri ausgeglichen. Die Rapperswiler, die in dieser Woche sieben von neun möglichen Punkten holten, liegen nun bei einem Spiel mehr sechs Zähler vor Ambri, das hinter Bern auf Platz 11 zurückfällt.