EVZ kommt in Genf unter die Räder – Lions schlagen Lugano

Legende: Abgewatscht Genfs Teemu Hartikainen drückt den Zuger Christian Djoos an die Bande. key/Salvatore Di Nolfi

Meister Zug verliert bei Leader Genf gleich mit 1:6.

Die ZSC Lions schlagen Lugano dank einem Schlussspurt 6:3 und bleiben zuhause ungeschlagen.

Biel feiert dank einem Derby-Sieg über den SCB den 7. Erfolg in Serie.

Genf – Zug 6:1

3 Spiele, 0 Punkte, 4:17 Tore: Die Klubs vom Léman liegen Meister Zug diese Saison nicht. In Genf wurde das Tangnes-Team mit 1:6 abgewatscht, nachdem es schon den 1. Vergleich mit den «Adlern» sowie in Lausanne klar verloren hatte. Nach 35 Minuten und Toren von Linus Omark, Marc-Antoine Pouliot (2), Deniss Smirnovs und Valterri Filppula war die Partie gelaufen. Samuel Kreis verdarb Gauthier Descloux den ersten Saison-Shutout. Genf erholte sich von zuletzt zwei Niederlagen und verteidigte die Tabellenspitze.

ZSC Lions – Lugano 6:3

Die Zürcher bleiben im neuen Stadion ungeschlagen. Gegen Lugano sorgten Simon Bodenmann, Sven Andrighetto und Jérôme Bachofner im Schlussdrittel binnen 3:02 Minuten für die Entscheidung und damit den 3. Heimsieg in Altstetten. Für Luca Gianinazzi war es im 7. Spiel an der Bande der Tessiner die 5. Niederlage.

Bern – Biel 2:3

Der SCB verlor auch das 2. Saison-Derby gegen die Seeländer. Nach Thierry Baders 2:3 zehn Minuten vor Schluss schöpfte das Heimpublikum nochmals Hoffnung, Biel-Hüter Harri Säteri liess sich aber nicht mehr bezwingen. So avancierte Gaëtan Haas mit seinem sehenswerten Backhand-Tor in der 35. Minute zum Matchwinner. Für Biel war es bereits der 7. Sieg in Folge.

Davos – Ambri 3:1

Davos rückte dank dem 3. Erfolgserlebnis in Serie auf den 4. Rang vor. Die Entscheidung gegen hartnäckige Leventiner fiel allerdings erst 70 Sekunden vor der 3. Sirene, als Enzo Corvi Ambri-Keeper Janne Juvonen zum 2:1 bezwang. Zuvor war er noch mit einem Penalty am Finnen gescheitert. Matej Stranskys Empty-Netter 25 Sekunden vor Schluss war Zugabe.

Ajoie – SCL Tigers 1:4

Den Tigers gelang die Revanche für die 1:4-Heimniederlage gegen die Jurassier vor Monatsfrist mit demselben Resultat. Die Emmentaler zogen schon im 1. Drittel mit drei Längen davon. Mann des Abends war Dreifachtorschütze Marc Michaelis. Zudem traf Sami Lepistö für die Gäste. Mehr als Guillaume Asselins Resultatverschönerung (29.) lag für Ajoie nicht drin. Die Tigers konsolidierten ihren 10. Tabellenplatz.

Lakers – Freiburg 0:2

Im Verfolgerduell fing Raphael Diaz nach 11 Minuten einen Querpass der Rapperswiler ab und bezwang Melvin Nyffeler via Pfosten. Das 1:0 für die Saanestädter sollte lange der einzige Treffer einer hart umkämpften Partie bleiben – auch weil Jordan Schröder (Pfostenschuss) und Nico Dünner (drei Minuten vor Schluss) Chancen der Lakers auf einen Punktgewinn vergaben. Christoph Bertschy entschied die Partie schliesslich mittels Empty Netter. Freiburg rückt auf Kosten des Gegners auf Platz 3 vor.