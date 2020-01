Freiburg schlägt Lausanne dank 2 Mottet-Toren 3:1.

Zug und Davos feiern Heimsiege. Ambri taucht gegen die Lakers.

Der SCB ringt Genf nieder und bleibt über dem Strich.

Freiburg - Lausanne 3:1

Der HC Fribourg-Gottéron hat gegen Lausanne einen wichtigen Heimsieg im Playoff-Kampf gefeiert. Mann des Spiels war Topskorer Killian Mottet. Der 28-Jährige erzielte das 1:1 bei Spielhälfte nach einem Solo über das halbe Eisfeld. In der 36. Minute staubte er zur Führung ab. Es war der 12. NL-Doppelpack für Mottet. Andrej Bykow traf 2 Sekunden vor dem Ende noch ins verwaiste Tor. Freiburg überholt in der Tabelle Lugano und liegt neu auf Rang 9. Der Rückstand auf Platz 8 beträgt 3 Punkte.

Die Lage am Strich 7. SCL Tigers 34 84:99 48 8. Bern 36 94:106 48 9. Freiburg 34 80:89 45 10. Lugano 35 89:102 43 11. Ambri-Piotta 35 85:101 42

Zug - Biel 4:3

Der EV Zug hat sich für die dramatische Niederlage am Freitag (5:6 n.V.) in Biel revanchiert. Die Zentralschweizer zwangen in einer erneut engen Partie das Glück auf ihre Seite. 80 Sekunden nach dem Shorthander durch David Ullström (51.) traf Sven Senteler im selben Powerplay zum 3:2. Es dauerte allerdings einige Minuten, bis der Treffer zählte. Zunächst wurde per Video überprüft, ob der Puck wirklich drin war. Danach nahm Biels Coach Antti Törmänen die Coaches Challenge wegen einer angeblichen Offside-Position – ohne Erfolg. Die daraus folgende Strafe nutzte Erik Thorell (54.) prompt zur Entscheidung. Das beste Powerplay der Liga schlug in der Person von Damien Brunner (56.) zwar noch einmal zu. Zug brachte den Sieg aber ins Trockene und ist neuer Leader.

Das Gedränge an der Spitze 1. Zug 34 111:92 65 2. Genf

36 100:82 65 3. ZSC

36 118:89 65 4. Davos 34 111:94 64

Davos - Lugano 5:1

Der HC Davos ist weiter im Hoch. Die Bündner punkteten gegen Lugano zum 7. Mal in Folge (6 Siege in den letzten 7 Spielen) und liegen nur einen Zähler hinter dem Spitzentrio zurück. Luca Hischier (5.) schoss das Team von Coach Christian Wohlwend früh in Front. Der Ausgleichstreffer der Gäste fiel durch Linus Klasen (17.) in doppelter numerischer Überzahl. Besonders ärgerlich für die Tessiner war der 3. Gegentreffer, dem ein Wechselfehler vorangegangen war. Andres Ambühl, der bereits das 2:1 erzielt hatte, schaltete am schnellsten und bediente Fabrice Herzog. Von diesem Doppelschlag (21./25.) erholte sich Lugano, das unter dem Strich bleibt, nicht mehr. Tino Kessler und Aaron Palushaj setzten in den Schlussminuten noch einen drauf.

Ambri - Lakers 2:5

Ambri hat die 4. Niederlage in diesem Jahr kassiert. Gegen das Schlusslicht aus Rapperswil-Jona lagen die Leventiner schon nach dem Startdrittel 0:2 in Rückstand. Zwei Powerplaytore durch Scottie Upshall (24.) und Dominic Zwerger (38.) brachten das Heim-Team zweimal bis auf ein Tor heran. Der Treffer von Corsin Casutt (43.) zum 2:4 band die Tessiner jedoch endgültig zurück.