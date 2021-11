Schliessen 05:07 Video Lugano – Freiburg Aus Sport-Clip vom 26.11.2021. abspielen 04:27 Video Zug -Langnau Aus Sport-Clip vom 26.11.2021. abspielen 05:38 Video SCB – Lausanne Aus Sport-Clip vom 26.11.2021. abspielen 04:20 Video Biel – Ambri Aus Sport-Clip vom 26.11.2021. abspielen

Lugano wird in der 28. Runde der National League gegen Freiburg für eine Aufholjagd nicht belohnt (3:4 n.V.).

Gleiches passiert den SCL Tigers gegen Zug (2:3 n.V.) und Ambri gegen Biel (2:3).

Bern feiert einen gegen Lausanne einen 3:2-Heimsieg.

Hier geht es zum Spielbericht von Ajoie – Lakers. Lugano – Freiburg 3:4 n.V. In einer dramatischen Overtime musste Freiburg nach einem Wechselfehler in Unterzahl agieren und kam nach einem Konter durch Nathan Marchons Boxplay-Tor doch noch zum Sieg. Zuvor hatte der Leader das Geschehen ein Drittel lang im Griff gehabt: Benoît Jecker (4.) und ein Doppelschlag innert 35 Sekunden (19.) brachten Gottéron komfortabel 3:0 in Front. Im Mitteldrittel erhöhte Lugano den Druck, Romain Loeffel und Daniel Carr brachten die Gastgeber wieder heran. Und im letzten Abschnitt konnte Luca Fazzini mit seinem 11. Saisontor tatsächlich noch die Verlängerung erzwingen.

Schliessen 00:56 Video Marchon mit Freiburger Siegtreffer in Unterzahl Aus Sport-Clip vom 26.11.2021. abspielen 01:01 Video Brodin und Jörg: Freiburger Doppelpack innert 35 Sekunden Aus Sport-Clip vom 26.11.2021. abspielen 01:03 Video Alatalo: «Wir hätten nach diesem Kampf mehr verdient» Aus Sport-Clip vom 26.11.2021. abspielen

Zug – Langnau 3:2 n.V.

Bereits 3 Minuten vor Ende der Partie nahm Langnau-Coach Jason O’Leary seinen Torhüter Ivars Punnenovs beim Stand vom 1:2 vom Feld. Der Mut zahlte sich aus: Nur 34 Sekunden später traf Liga-Topskorer Jesper Olofsson zum 2:2. Abgezeichnet hatte sich der Ausgleich nicht, nur kurze Zeit vor dem Tor war Lino Martschini am Pfosten gescheitert. Der Zusatzpunkt blieb den Langnauer Gästen verwehrt, weil es ebendieser Martschini in der Verlängerung besser machte und zur Entscheidung traf.

Schliessen 00:37 Video Olofsson vollendet Langnauer Aufholjagd Aus Sport-Clip vom 26.11.2021. abspielen 01:21 Video Martschini: «Ich bin froh, dass dieser Schuss reinging» Aus Sport-Clip vom 26.11.2021. abspielen

Bern – Lausanne 3:2

In einem animierten Duell hatten die Berner den längeren Atem. Im Schlussabschnitt arbeitete Grégory Sciaroni den Puck zum 3:2 und zur Entscheidung ins Tor. Lausanne-Goalie Luca Boltshauser zeigte dabei einen seiner an diesem Abend nicht seltenen, erfolglosen Ausflüge. Auf die erste SCB-Führung durch Christian Thomas (4.) hatte Lausanne in der Person von Jason Fuchs nur zwölf Sekunden später reagiert. Fabian Heldner brachte die zu diesem Zeitpunkt überlegenen Waadtländer gar in Führung, ehe Ramon Untersander zur Spielhälfte wieder ausglich. Beide Serien gehen damit weiter: Bern fährt den 4. Sieg in Folge ein, Lausanne geht zum 4. Mal in Folge ohne Punkte vom Eis.

Schliessen 00:24 Video Bertschy rettet für geschlagenen Goalie Boltshauser Aus Sport-Clip vom 26.11.2021. abspielen 01:26 Video Frick: «Morgen müssen wir es gegen Bern besser machen» Aus Sport-Clip vom 26.11.2021. abspielen

Biel – Ambri 3:2

Biel feierte im Heimspiel gegen Ambri den 18. Saisonsieg und rückt bis auf zwei Punkte an Leader Fribourg-Gottéron heran. Der entscheidende Treffer gelang den Seeländern durch Fabio Hofer in der 57. Minute. Die Bieler führten gegen die Tessiner schon nach sieben Minuten 2:0, gaben den Vorsprung im Mitteldrittel aber wieder preis. Besonders sehenswert war der Anschlusstreffer von Brandon McMillan. Der Ambri-Kanadier liess Joren van Pottelberghe mit dem Rücken zum Tor mit einer Drehung gekonnt aussteigen.