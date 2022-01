Lakers schlagen in Davos umgehend zurück – Zug demontiert Lugano

Davos – Lakers 0:2

Am Freitag verliessen die Lakers das Eis nach einer bitteren Niederlage gegen Ambri noch gesenkten Hauptes, 24 Stunden später ist die Gemütslage bei den Rosenstädtern wieder eine ganz andere. In einer lange ausgeglichenen Partie mit zwei bärenstarken Goalies dauerte es trotz diversen guten Chancen fast 48 Minuten bis zum «Dosenöffner». Die 3. Linie von Rapperswil-Jona setzte den HCD in der eigenen Zone unter Druck, schliesslich war es Sandro Forrer, der Sandro Aeschlimann im Slot mit einem Ablenker zum 1:0 bezwingen konnte.

Die Davoser warfen in der Schlussphase alles nach vorne, doch auch eine doppelte Überzahl führte nicht zum Ausgleich. An «Rappi»-Goalie Melvin Nyffeler war an diesem Abend kein Vorbeikommen. Der 27-Jährige wehrte alle 28 Abschlüsse von Davos ab und feierte seinen 3. Shutout der Saison.

Zug – Lugano 5:0

Auf das Comeback von Grégory Hofmann müssen die Zuger Fans zwar weiter warten. Der EVZ sorgte bei den eigenen Anhängern aber auch ohne den NHL-Rückkehrer für Begeisterung. Schon in der 5. Minute wurde in der Bossard Arena ein erstes Mal gejubelt. Carl Klingberg reagierte im Slot am schnellsten und schob die Scheibe, die von der Bande hinter dem Tor zurückgekommen war, über die Linie. Der Schwede war es auch, der nach 94 Sekunden im Mitteldrittel dank einem Energieanfall auf 2:0 erhöhte. Weitere 39 Sekunden später reihte sich auch Reto Suri unter die Torschützen.

Nach dem 0:3 war für Lugano-Goalie Niklas Schlegel vorzeitig Schluss. Auch seinem Ersatz Thibault Fatton erging es jedoch nicht besser. Zwischen der 34. und 35. Minute musste der 20-jährige Schlussmann innert 48 Sekunden zweimal hinter sich greifen. Fabrice Herzog und Anton Lander stellten auf 5:0. Bereits nach 40 Minuten war die Partie entschieden.

Bern – Genf-Servette 1:4

2 Spiele, 6 Punkte: Auf das souveräne 5:1 gegen die SCL Tigers am Freitag lassen die Genfer einen abgeklärten 4:1-Erfolg in Bern folgen. Auch von einem frühen Rückstand liessen sich die Romands dabei nicht aus der Ruhe bringen. Kaspars Daugavins schoss das Heimteam in der 11. Minute nach schöner Vorarbeit von Topskorer Dominik Kahun in Front. Die SCB-Führung hielt etwas mehr als 2 Minuten, ehe Joël Vermin einen Schuss von Henrik Tömmernes erfolgreich zum 1:1 ablenkte. 75 Sekunden vor Abschluss des 1. Drittels war es dann Tyler Moy, der für die erstmalige Führung der Genfer sorgte.

Der Mittelabschnitt lief noch keine 2 Minuten, als die Scheibe ein weiteres Mal den Weg ins Berner Tor fand. Marc-Antoine Pouliot profitierte dabei von einer Unsicherheit des SCB-Schlussmanns Philip Wüthrich, um das 3:1 zu erzielen. Bern drückte vor allem im letzten Drittel vehement auf das Anschlusstor, Connor Hughes im Genfer Gehäuse liess aber keinen weiteren Gegentreffer zu. Valtteri Filppula machte in der Schlussminute mit dem 4:1 ins leere Tor alles klar.

Ajoie – ZSC Lions 1:6

Genf-Servette ist nicht das einzige Team der Stunde. Auch gegen die ZSC Lions ist aktuell kaum ein Kraut gewachsen. Anders als noch am Mittwoch gegen Lugano hatten die Zürcher beim Schlusslicht aber leichtes Spiel. Noch vor Spielmitte führte der Favorit in Pruntrut bereits mit 5:0. Denis Malgin eröffnete das Skore in der 11. Minute, im Mitteldrittel bezwang er Tim Wolf ein weiteres Mal zum zwischenzeitlichen 4:0. Für Malgin waren es die Saisontore 13 und 14.

Immerhin gelang den Gastgebern in der 36. Minute durch Jérôme Gauthier-Leduc der Ehrentreffer. Für den Schlusspunkt sorgte im Schlussdrittel dann aber wieder der ZSC. Denis Hollenstein traf 59 Sekunden vor der Schlusssirene zum 6:1-Endstand.

