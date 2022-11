Legende: Kampf um jede Scheibe Die Gäste aus Zürich gewinnen in Zug. Martin Meienberger/freshfocus

Die ZSC Lions gewinnen in Zug das 1. Saisonduell seit dem Playoff-Final mit 6:4.

Der HC Davos schlägt Rapperswil-Jona in der 24. Runde der National League knapp mit 2:1.

Zug – ZSC Lions 4:6

Das erste Wiedersehen der Playoff-Finalisten hielt, was es versprochen hatte. Die Entscheidung in einer torreichen Partie zugunsten der ZSC Lions fiel zu Beginn des 3. Drittels, als EVZ-Stürmer Dario Simion nach wenigen Sekunden zum vermeintlichen 5:5-Ausgleich traf. Wegen eines Abseits wurde der Treffer aberkannt. Nur eine halbe Minute später stand es aus Zuger Sicht 4:6. Juho Lammikko hatte in Überzahl mit seinem 8. Saisontreffer wieder vorgelegt. Von diesem Nackenschlag erholte sich der Meister nicht mehr. Überhaupt verlief der Abend der Zentralschweizer eher unglücklich. Im Startdrittel hatte bei allen drei Gegentoren ein Zuger zuletzt die Scheibe berührt.

HC Davos – Rapperswil-Jona 2:1

6547 Zuschauer kamen in der zum zweiten Mal in dieser Saison ausverkauften Davoser Arena in den Genuss des ersten HCD-Heimsiegs seit über einem Monat. Für den Umschwung sorgte der Gastgeber in einem von Strafen geprägten Mitteldrittel. Erst gelang Raphael Prassl (29.) in Unterzahl der 1:1-Ausgleich. 42 Sekunden vor der zweiten Pause vollendete Topskorer Matej Stransky in doppelter Überzahl eine schöne Passstafette zur erstmaligen Davoser Führung. Die Lakers, die erneut ohne ihren verletzten Topskorer Roman Cervenka auskommen mussten, waren im Startdrittel durch einen schönen Hocheckschuss von Gian-Marco Wetter in Führung gegangen.