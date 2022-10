Lugano gewinnt in der 13. Runde der National League gegen Meister Zug gleich mit 6:1.

Berns Aufholjagd gegen die Tigers wird nicht belohnt (2:3), Biel siegt auch gegen Davos (4:1).

Die Lakers, Kloten und Ambri holen je 2 Punkte.

Die Lions gewinnen ihre Premiere im neuen Stadion gegen Freiburg 2:1.

Lugano – Zug 6:1

Lugano scheint sich prächtig von der 1:6-Schlappe vom Samstag gegen Langnau erholt zu haben: Am Dienstag gab es einen souveränen 6:1-Sieg gegen Meister Zug. Die Luganesi legten in der Resega wie die Feuerwehr los und stellten mit einem Doppelschlag durch Brett Connolly (5.) und Yves Stoffel (6.) früh auf 2:0. Connolly traf noch im 1. Drittel zum 3:0. Zug-Goalie Leonardo Genoni musste daraufhin weichen.

Santeri Alatalos 4:0 im Mitteldrittel für die mittlerweile deutlich überlegenen Luganesi war die Vorentscheidung. Während Lugano damit nach 4 Niederlagen am Stück zum Siegen zurückfindet, muss der Meister mit der 4. Niederlage aus den letzten 5 Spielen leben.

Alatalo neuer Assistenztrainer bei Lugano Box aufklappen Box zuklappen Der Finne Matti Alatalo ist vom HC Lugano als neuer Assistenztrainer verpflichtet worden. Er wird somit den neuen Trainer Luca Gianinazzi bis zum Ende der Saison unterstützen. Der erfahrene finnische Trainer ist der Vater von Santeri Alatalo, einem aktuellen Spieler der «Bianconeri». Zuletzt war er von 2017 bis 2021 in der Swiss League bei Visp als Trainer tätig.



Bern – SCL Tigers 2:3

Nach saisonübergreifend 5 (!) Pleiten im «Tatzenderby» in Folge fanden die Tigers gegen Bern zum Siegen zurück. Den Grundstein legten sie in den ersten 20 Minuten: Erst traf Aleksi Saarela innert gut 3 Minuten doppelt, dann legte Harri Pesonen kurz vor der 1. Pause in Überzahl nach. Fabian Ritzmann und Sven Bärtschi mit ihren jeweils ersten Toren im Berner Dress konnten im Mitteldrittel nur verkürzen. Der SCB verlor damit erstmals nach 5 Siegen am Stück wieder.

Biel – Davos 4:1

Biel bleibt weiter in Form und Leader Servette auf den Fersen: Dank einem 4:1-Sieg gegen Davos liegen die Seeländer noch 5 Punkte zurück. Dabei hatte HCD-Topskorer Matej Stransky seine Farben nach herrlicher Vorarbeit von Enzo Corvi noch in Führung gebracht. Nur 12 Sekunden später folgte der Ausgleich durch Jesper Olofsson. In der Folge drehte Biel auf: Gaëtan Haas, Damien Brunner (mit seinem 1. Saisontreffer) und Toni Rajala stellten auf 4:1. Für Biel ist es der 5. Sieg in Folge.

Lakers – Genf 2:1 n.V.

Etwas aus dem Tritt geraten ist Leader Genf-Servette. Die Westschweizer kassierten gegen die Rapperswil-Jona Lakers die 2. Niederlage aus den letzten 3 Spielen. Bereits in der 8. Minute gingen die Rosenstädter durch Maxim Noreau in Führung. Der Kanadier war von der blauen Linie erfolgreich. In der Folge konnte Melvin Nyffeler im Lakers-Tor seinen Kasten bis zur 55. Minute reinhalten, ehe Teemu Hartikainen das Geschehen noch einmal ausglich. In der Verlängerung war es dann erneut Noreau, der seinen Farben den Zusatzpunkt sicherte.

Die weiteren Resultate des Abends:

Lausanne – Ambri 1:2 n.V.

Kloten – Ajoie 4:3 n.P.