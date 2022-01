Schliessen 04:53 Video Lausanne – Bern Aus Sport-Clip vom 14.01.2022. abspielen 05:07 Video Lakers – Ambri Aus Sport-Clip vom 14.01.2022. abspielen 04:22 Video Genf – Langnau Aus Sport-Clip vom 14.01.2022. abspielen

Bern bezieht in der Freitagsrunde der National League beim 3:4 in Lausanne die 4. Niederlage in Serie.

Ambri kommt in Rapperswil zu einem raren Erfolgserlebnis und siegt mit 5:2.

Genf-Servette setzt seinen Höhenflug beim 5:1-Heimsieg gegen Langnau fort.

Lausanne – Bern 4:3

Lange Zeit schien es, als hätte sich der SCB ziemlich gut von der bitteren 7:8-Derbypleite n.V. gegen Biel vom vergangenen Mittwoch erholt. Die Berner hatten beim Gastspiel in Lausanne erst einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung gedreht und hielten bis zur 52. ein 2:2, ehe Jason Fuchs das Heimteam zum zweiten Mal in Führung schoss. Kurz darauf erhöhte Cody Almond zum 4:2 (56.).

Bern stemmte sich aber noch einmal mit aller Macht gegen die drohende Niederlage und schaffte ohne Torhüter und mit einem Mann mehr noch das 3:4 durch Captain Simon Moser. Doch der Anschlusstreffer 27 Sekunden vor Schluss kam zu spät. So setzte es die nächste Enttäuschung für die Hauptstädter ab, die zum 4. Mal in Folge als Verlierer vom Eis mussten.

Rapperswil-Jona Lakers – Ambri-Piotta 2:5

Ein rares Erfolgserlebnis gab es für Ambri: Die Leventiner siegten bei den drittplatzierten Lakers überraschend klar und bremsten ihre Talfahrt nach zuletzt 7 Niederlagen in 8 Spielen. Nachdem das Heimteam standesgemäss durch Nando Eggenberger in Führung gegangen war (4.), glich Daniele Grassi 5 Minuten später aus. Das Tor stand sinnbildlich für die Entschlossenheit, welche die Tessiner an diesem Abend an den Tag legten. Grassi liess sich nicht stoppen und belohnte sich für seinen Kraftakt mit dem 1:1.

Mit 2 Powerplay-Toren durch Peter Regin (22.) und Michael Fora (36.) machte Ambri in der Folge die Wende perfekt. 3 Sekunden vor Ablauf des 2. Drittels erhöhte Brandon McMillan nach tollem Zuspiel von Fora auf 4:1, wobei die Lakers, die in gelben Retro-Shirts angetreten waren, mit den Köpfen bereits in der Kabine schienen. Für einmal brachten die Leventiner die Führung dann auch über die Zeit, obwohl Roman Cervenka noch verkürzen konnte (47.). Matt D'Agostini traf schliesslich ins verwaiste Tor der Lakers zum Endstand (60.).

Genf-Servette – SCL Tigers 5:1

Genf-Servette bleibt nebst den ZSC Lions das Team der Stunde. Die Calvinstädter holten gegen die SCL Tigers den 9. Sieg in den letzten 11 Spielen. Nationalstürmer Joël Vermin gelang im 1. Drittel ein Doppelpack, wobei vor allem der erste Treffer im Powerplay herrlich herausgespielt war.

Im 2. Umgang zogen die Genfer dann vorentscheidend von 2:1 auf 5:1 davon. Nebst Vermin konnte vor allem Verteidiger Sami Vatanen glänzen: Der Finne erzielte den Treffer zum 4:1 und konnte sich 2 Assists notieren lassen.

