Der SC Bern schlägt Freiburg im Strich-Duell 3:2 n.V.

Auch Ambri (5:4 n.V. gegen Biel) und Lugano (2:1 gegen den ZSC) punkten im Playoff-Kampf.

Die SCL Tigers schicken Leader Zug mit einer Packung nach Hause.

Freiburg - Bern 2:3 n.V.

Der SC Bern konnte sich in einem packenden Zähringer-Derby auf Liga-Topskorer Mark Arcobello verlassen. Der Amerikaner zog 34 Sekunden vor Ablauf der Overtime ab, sein Schuss wurde von Simon Moser wohl noch entscheidend abgelenkt. Gottérons überragender Goalie Reto Berra war geschlagen. Arcobello hatte bereits das 2:1 erzielt.

Immerhin nahm Freiburg einen Punkt aus dem Direktduell um die Playoff-Teilnahme mit. Captain Julien Sprunger (51.) war es, der sein Team in die Verlängerung schoss. Nach einem Rencontre mit Vincent Praplan im Mitteldrittel hatte der Starspieler der Freiburger noch benommen gewirkt. Der Verdacht einer neuerlichen Gehirnerschütterung erhärtete sich glücklicherweise nicht.

Ambri - Biel 5:4 n.V.

Ambri-Piotta hat auch das 3. Duell der Saison gegen die Seeländer für sich entschieden. Doppeltorschütze Brian Flynn entschied die Partie nach 62:02 Minuten. Biel hatte einen 1:3-Rückstand wettgemacht. Und auch nach dem neuerlichen Rückstand zeigte das Team von Antti Törmänen Moral. Vielleicht hätte ein stärkerer Jonas Hiller (Blackout beim 1:2) den Bielern mehr als einen Punkt gesichert.

Es bleibt eng am Strich 5. Biel 38 111:113 55 6. Lausanne 35 100:95 54 7. Langnau 37 93:107 54 8. Bern 38 101:111 52 9. Lugano 39 96:107 52 10. Ambri

38 95:109 47 11. Freiburg 36 84:99 46

ZSC - Lugano 1:2

Der Match im Hallenstadion stand ganz im Zeichen der Verabschiedung von Ex-ZSC-Spieler Robert Nilsson. Der Schwede musste seine Karriere aufgrund von Gehirnerschütterungen beenden. Zum Mann des Spiels avancierte dann passenderweise Nilssons Landsmann Linus Klasen. Der technisch ebenfalls beschlagene Lugano-Stürmer assistierte beim Führungstreffer für David McIntyre (6.). Das 2:1 erzielte er 13 Sekunden vor Ablauf des 2. Drittels aus spitzem Winkel. Wie der Ausgleich durch Axel Simic (14.) fielen auch die Lugano-Tore im Powerplay. Goalie Niklas Schlegel zeigte an alter Wirkungsstätte eine starke Leistung. Auch dank seinen 27 Paraden feierte Lugano einen wichtigen Sieg im Playoff-Kampf.

Genf - Lakers 5:1

Nach zuletzt 3 Niederlagen in Folge ist das Team von Coach Patrick Emond zurück in der Spur. Der Genfer Heimsieg gegen das Schlusslicht aus Rapperswil war zu keiner Zeit gefährdet. Schon nach 02:44 Minuten regnete es nach dem 1:0 zu einem guten Zweck Plüschtiere auf das Eis. Lakers-Goalie Melvin Nyffeler – am Freitag noch mit einem Shutout – musste bis zur 23. Minute noch 3 weitere Male hinter sich greifen. Arnaud Riat, der den Torreigen eröffnete, beschloss diesen auch mit dem Treffer zum 5:1. Zuvor hatte er in 26 Saisonspielen keinen einzigen Skorerpunkt geholt.

