Servette mit «Big Point» in Davos

Genf siegt beim Strichkonkurrenten Davos mit 2:1 und wahrt in der National League seine Chance auf die direkte Playoff-Qualifikation.

Zug siegt bei den ZSC Lions dank einem starken Schlussdrittel mit 5:2.

Lausanne zittert sich zu einem 3:2-Sieg über Ambri und kann ebenfalls auf die Top 6 schielen.

Davos – Genf 1:2

Ohne die Olympiasieger Valtteri Filppula und Sami Vatanen (verspätete Rückkehr am Mittwoch) gewannen die «Adler» das kapitale 6-Punkte-Spiel im Landwassertal. Nur noch 4 effektive Punkte liegt das Cadieux-Team hinter dem HCD. Matchwinner für die Genfer war Topskorer Henrik Tömmernes, der mit einem starken Pass Josh Jooris' Führungstor vorbereitete (17.) und in der 24. Minute einen Schuss von Noah Rod entscheidend zum 2:0 ablenkte. Die Bündner konnten durch Julian Schmutz, der nach einem Prassl-Dribbling einen Rebound versenkte, nur noch verkürzen, obwohl sie mit 6 gegen 5 Feldspieler in den zwei Schlussminuten zu etlichen Chancen kamen. Die Szene des Abends: Der Davoser Andres Ambühl und Genfs Richard Tanner lieferten sich bei Spielhälfte eine heftige Schlägerei und beendeten ihren Arbeitstag frühzeitig.

ZSC Lions – Zug 2:5

Nach Reto Suris Shorthander zum 1:3 in der 44. Minute brachen die ZSC Lions auseinander. Dreieinhalb Minuten später stand es 1:5, Zugs Jan Kovar hatte seinen 3. Assist verbucht und Bruder Jakub im Lions-Tor machte Ludovic Waeber Platz. Doppeltorschütze Niklas Hansson bewies, dass der EVZ nicht auf sein gesamtes Schweden-Kontingent (die Olympioniken Carl Klingberg und Anton Lander wurden geschont) angewiesen ist, um zu siegen. Für die ZSC Lions (ohne Marcus Krüger und den gesperrten Sven Andrighetto) erzielte Chris Baltisberger sein 100. NL-Tor.

Lausanne – Ambri 3:2

Die Waadtländer hatten gegen ein cleveres Ambri lange Mühe und lagen nach einem Zwerger-Kontertor in der 37. Minute 0:2 hinten. Joël Genazzi (39./45.) sorgte im Alleingang für den Ausgleich, Jiri Sekac machte zehn Minuten vor Schluss die Wende perfekt. Damit hat auch die Equipe von John Fust, die 3 Spiele weniger ausgetragen hat als Davos und Genf, weiter alle Chancen auf einen direkten Playoff-Platz. Kurios: Im 3. Direktduell kam es zum 3. Mal zu einem 3:2-Heimsieg. Bereits am Freitag hat Ambri die Chance zur Revanche.

